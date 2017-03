Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen

Fredag la regjeringen frem sin nye perspektivmelding om fremtiden til Norge, og denne gangen er det blitt lagt betydelig vekt på innvandring.

Perspektivmeldingen: - Inntektene må økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner

- De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sa finansminister Siv Jensen under fremleggingen.

En gjennomgang av rapportens omtale av innvandring viser hvorfor regjeringen er bekymret for innvandringen for tiden.

1. Flere fra fattige land



Tallene viser at innvandringen til Norge har blitt redusert ganske betydelig de siste årene, men innvandringen har kun blitt redusert i landene med «lønnsom» innvandring.