Diana (60) la ut på en 53 timer lang svømmetur på det åpne hav

Den beinharde triatlonutøveren Lars Christian Vold blogger for Natgeobloggen. I dag har vi tatt en prat med han om folk som – om mulig? – er enda mer hardbarka i det våte elementet enn han selv.

– Det finnes noen klin gærne svømmere der ute, og de fleste av dem er kvinner, sier Vold.

– På generelt grunnlag tåler nemlig kvinner kaldt vann bedre enn menn gjør. Dette er fordi kvinner gjerne har mer underhudsfett.

Men hva både menn og kvinner kan finne på her, er rett og slett, ehh … vanvittig. Her er tre historier:

Fra svømmeettappen under Norseman 2016.

«Moderjord på steroider»

En av de tøffeste av de tøffe er langdistansesvømmeren Diana Nyad (64). Da amerikaneren fylte 60, døde moren. Det ble startsskuddet for hennes livs svømmetur.

– I 2013 ville hun gjøre et siste forsøk på å svømme fra Cuba til Florida. Det er rundt 180 kilometer, og altså like langt som jeg sykler på en fulldistanse, forteller triatlonutøveren.

Nyad hadde prøvd å svømme den mildt sagt syke distansen fire ganger tidligere, men aldri lyktes.

For, som Nyad selv beskriver distansen overfor den amerikanske radiokanalen NPR:

«Det åpne havstrekket er som moderjord på steroider».

– Under det ene forsøket, svømte hun blant annet på en kubemanet. Denne regnes som en av verdens dødeligste maneter, for ikke å glemme mest smertefulle. Maneten rammer sentralnervesystemet, og hun fikk i tillegg trådene over nakken, så smerten var ekstrem. Men hun fikk hjelp av en lege med motgift i en av følgebåtene, og kom seg ganske fort ut i vannet igjen, forteller Vold.

– Men så svømte hun på enda en kubemanet! Da stoppet rett og slett kroppen opp og hun måtte bryte.

På sitt siste forsøk hadde hun riktignok våtdrakt for å beskytte seg mot maneter, men var nær ved å kaste inn håndkleet flere ganger.

– En av de siste nettene blåste vinden opp. Jeg svelget store mengder sjøvann, begynte å spy i masken, og måtte sparke alt jeg kunne for å holde hodet over vannet, har hun fortalt selv.

Men da Nyad endelig kunne skimte lysene fra Key West, var det ingenting som kunne stoppe henne. Endelig kunne hun (med assistanse) krabbe opp på stranden og vite at hun var den første til å svømme fra Cuba til Florida, uten hai-bur.

Da hadde hun svømt i 53 timer.

Svømmeturen som endret Den kalde krigen

En annen svømmer triatlon-kjempen har bitt seg merke i, er amerikaneren Lynne Cox.

Under den kalde krigen var Beringstredet aktuelt som stedet der USA og Sovjetunionen (nåværende Russland) lå aller nærmest hverandre. De lokale hadde alltid kunnet krysse grensen for handel, eller for å besøke slektninger på den andre siden, men dette ble det satt en stopper for under den kalde krigen. Grensen ble derfor kjent «The Ice Curtain» (isteppet).

Vel, i hvert fall helt til frem til Lynne Cox hoppet uti og bokstavelig talt brøt isen.

– I 1987 hoppet hun fra en liten øy i Alaska, og svømte 4.3 kilometer, over til en øy på siden til Sovjetunionen, forteller Vold.

– Dette høres kanskje ikke så imponerende ut, hadde det bare ikke vært for at hun 1) ikke hadde våtdrakt, og 2) vannet holdt rundt tre grader.

Den iskalde svømmeturen (som gjorde fingrene til Cox grå!) varmet bokstavelig talt opp Den kalde krigen, og fikk politiske ringvirkninger.

– Hun ble gratulert av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov, og da hun kom på land fikk hun en veldig varm velkomst av russerne. Det gjorde at verden fikk et nytt syn og varmere syn på Sovjetunionen, sier Vold.

«Hvor smertefull kan en brennmanet være?»

Det er også en mannlig svømmer som har gjort inntrykk på Vold. Og han er i tillegg norsk.

– En dag jeg var ute og padlet med broren min, spøkte vi om at jeg skulle bli den første til å svømme over Skagerrak. Men da vi kom hjem, fant vi ut at det faktisk finnes en kar som allerede har gjort dette, forteller Vold.

I 2014 satt Stian Vikra (31) fra Karmøy rekord som den første personen til å svømme fra Kristiansand til Danmark. Da hadde han svømt 45 timer i særdeles salt vann, noe som blant annet førte til en oppsvulmet tunge.

Lars Christian Vold på svømmetur i tre grader kalde Silfra

Men historien om barske, og kanskje til og med dumdristige, svømmere opp gjennom historien, er ikke komplett uten en beretning fra triatlon-kjempen selv.

I tillegg til harde, for ikke å glemme iskalde, svømmeturer under løp som Norseman, har Vold virkelig fått kjenne på hva det våte element har å by på.

– I sommer bestemte jeg meg for å sjekke ut akkurat hvor vondt det er å bli brent av en brennmanet. Så jeg hoppet ut i vannet, som da krydde av brennmaneter, og begravde ansiktet i trådene, forteller Vold.

– Det burde jeg aldri gjort. Jeg kan bekrefte at det er forferdelig vondt. Jeg var dårlig en hel dag.

Har du hodet over vannet?

Denne artikkelen ble først publisert på Natgeobloggen.no.



