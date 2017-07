Dette topper lista over de mest attraktive stedene i Norge på Airbnb

«Din egen øy. Din egen båt. Din egen hytte. Ditt eget kongerike.». Slik har utleierne valgt å beskrive hva man får om man booker den lille hytta, på sin helt egne øy, på Airbnb. Og det slår an.

På lista over de 20 mest ettertraktede Airbnb-feriehusene man kan leie i Norge er det en liten øy på Hvaler som troner på topp, og det er hele 18.365 personer som har lagt utleiestedet på ønskelista si. Stedet har vært populært i flere år.

- Vi har vært på toppen i årevis, og det er klart det er moro, sier Eivind Sundrehagen, som eier stedet sammen med kona Cecilie Sundrehagen, til Nettavisen.

I den lille hytta på øya er det plass til fem gjester, fordelt på to senger, til tross for at selve hytta bare måler 10 kvadratmeter. Derimot får man 10.000 kvadratmeter med på kjøpet, altså hele øya. Det er ikke innlagt vann på hytta.

- Vi skjønte da vi kjøpte den for fem år siden at at dette kom til å bli populært, og helt siden vi la den ut for leie for for fem år siden så har vi hatt fullt belegg hvert år, sier Sundrehagen.

Sundrehagen forteller at øya i sesong alltid er utleid, og det bookes tidlig. Å forsøke å booke i april er det liten vits i.

De har hatt besøkende fra alle deler av verden. De eneste gjestene de ikke har hatt er fra Sør-Amerika.

- De aller fleste gjestene våre kommer fra de store byene i Europa - Tyskland, Frankrike, England. De tre landene står for en 40-50 prosent av gjestene våre. Det vi opplever er at gjestene ofte bor i store byer, i mindre leiligheter, og at de setter pris på å ha sin helt egen øy, sier Sundrehagen.

- Hytta er jo liten, men øya er stor, og det å utforske sin egen øy viser seg å være attraktivt.

Attraktivt, ja, i alle fall for utenlandske turister. Nordmenn er ikke like interesserte.

- Vi har norske gjester også, men i svært liten grad. Norske gjester står for under tre prosent av besøksandelen, så det er tydelig at dette har truffet en nerve hos de utenlandske turistene, sier han.

Sundrehagen kan også fortelle at de siste gjestene som var innom var «The Bucket List Family», som må kunne kalles Instargram-celebriteter med sine 645.000 følgere, fra USA.

Selv benytter ikke familien seg særlig mye av øya. De, som nordmenn flest tydeligvis, synes det blir noe lite - for ikke å glemme at stedet stort sett er utsolgt i sesong.

De er likevel innom for å drive vedlikehold, og i tillegg deltar de i et prosjekt med miljødirektoratet hvor de tester en ny metode for å sanke søppel i vannkanten ved øya.

På lista finner man også en varebil. Ja, en varebil - nærmere bestemt en Citroen HY fra 1968, som er omgjort til et lite soverom.

Her finner du en dobbelseng og en liten sofa, og bad finner man i et hus like ved.

Varebilen er parkert 150 fra stranden, og ligger midt i skogen i Vestby.

Om ikke en varebil eller en egen øy skulle stå på ønskelista, så hva med en helt egen «hobbithytte»?

Her har man 30 kvadratmeter, og det er plass til 2-4 personer. Det er innlagt dusj, og det er også et tun på 2 mål tilknyttet hytta. Hobbithytten ligger ved Hallinskarvet Nasjonalpark og Skarvheimen.

Det er tydelig at det ikke nødvendigvis er de utpregede luksuriøse utleiestedene som er mest populære. Dette ser man også i verden generelt. Det stedet som troner lista som flest ganger er satt på ønskelisten til bruker over hele verden er nemlig en trehytte i Atlanta.

Trehytta er best egnet for to personer, og består av tre separate hytter som er knyttes sammen ved hjelp av taubroer. Det finnes ikke eget toalett på hytta, men det det er å finne et halv minutt unna i hovedhuset på eiendommen.

Denne trehytta har mer enn 151.330 mennesker satt på ønskelista si.

