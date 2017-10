Dette nudistparet lever ut sin nakenhet på Instagram

Det belgiske paret Lins og Nick fikk sansen for å gå nakne etter å ha vært på nudiststrand, nå har de gjort det til sitt oppdrag å gjøre nudisme mer akseptert.

De to reiser derfor verden rundt for å utforske, nakne, skriver britiske Metro.

«Hei! Vi er Nick og Lins, et belgisk par i begynnelsen av 30-årene, som elsker å reise rundt i verden. For noen år siden oppdaget vi en ny måte å reise på. Den nakne måten. Vi inviterer deg til å ta av deg klærne og bli med oss».

Slik beskriver paret seg selv på bloggen deres, nakedwanderings.com.

Deler humoristiske nakenbilder

Både der, på Instagram, Twitter og Facebook kan nudister og andre fra hele verden følge paret på deres oppdagelser.

På Instagram har de nesten 8.000 følgere. Der deler paret humoristiske bilder av seg selv nakne.

Paret elsker å gå nakne fordi det er «frigjørende» og skaper en «avslappet stemning», skriver Daily Mail.

- Mindre seksualisert

Deres ønske er at flere skal få oppleve den følelsen.

- Du lærer å kjenne naturlige følelser som du ikke er vant til, men som føles så bra. Det kan være følelsen av å ligge naken i gresset, følelsen av at vinden stryker over kroppen din eller å kjenne solen over hele huden, sier de to.

- Vårt hovedmål er å bringe naturalisme ut av skyggen, og gjøre nakenhet mindre seksualisert og mer akseptert. Og å vise folk at det faktisk er morsomt, og at menneskekroppen ikke er noe å skamme seg over.

Paret planlegger å reise jorden rundt så lenge som mulig.

Her er et utdrag fra parets Instagram-profil: