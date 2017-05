Dette er Norges desidert mest populære MGP-kommentator

Akkurat nå står europeiske land i kø for å gå på scenen i Kiev, for å forsøke å vinne årets Eurovision Song Contest. De fleste norske medier dekker begivenheten, som har rundt 200 millioner TV-seere verden over.

Noen kommentatorer og anmeldere tar det hele på ramme alvor, andre har en mer ironisk tilnærming. Men den definitivt mest populære kommenteringen er det en Facbook-side som står for.

Nemlig Pondus.

Side3 har tidligere kåret den til Norges mest sexy Facebok-side. Begrunnelsen var da: «Mest av alt fordi fyren bak faktisk velger ut hysterisk gode ting å dele. Hele tiden».

«Pondus» har definitivt ikke mistet teken.

I løpet av de cirka tre timene MGP-sendingen varer, tikker det jevnt og trutt ut meldinger, og folk elsker dem. De er drøye, til tider strekkes strikken laaangt. Vi har samlet noen av kveldens første meldinger under.

Norge og Jowst står på scenen som land nummer 17 av 26, og vi får håpe Pondus er litt snillere med de norske gutta. Men det spørs vel …

Her kan du eventuelt se Eurovision Song Contes direkte!

Denne er vel selvforklarende. Hvis ikke, så bare glem det.

Om Polens bidrag, fremført av en Playboy-modell:

Om kveldens tre verter, tre unge kjekke menn:

Første mann ut, Imri fra Israel, synger ikke helt rent. Litt dumt i en sangkonkurranse:

Like før årets MGP-finale starter: