Dette er Nord-Korea gjennom et «geværsikte»

Den britiske filmskaperen Matt Hulse ble forrige måned tildelt Felix Schoeller Photo Awards gullpris for sin ekstraordinære bildeserie «Sniper» (snikskytter), som er tatt i blant annet Nord-Korea. Nettavisen har fått tillatelse til å publisere fotografiene.

I løpet av tre turer til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, tok Hulse noen enestående bilder med en billig, kinesisk mobiltelefon og et teleskopobjektiv til ni dollar. Bildene er tatt fra fugleperspektiv av intetanende nordkoreanerne.

På denne måten skaper Hulse en illusjon om at seeren titter gjennom et geværsikte. Derfor valgte han å titulere bildeserien «Sniper».

- Selvfølgelig ble ingen skadd i prosessen, sa han humoristisk i forbindelse med tildelingen av den gjeve fotoprisen.

Hulse fotograferte fra en balkong på hotellet Yanggakdo i Pyongyang. Bildeserien fanger opp Pyongyangs innbyggere i dagligdagse situasjoner. Selv om Hulse nærmest snikfotograferte nordkoreanerne, har han ifølge seg selv ikke brutt de strenge fotorestriksjonene i Nord-Korea.



- Det er ingenting som hindrer folk fra å ta bilder fra sine hotellvinduer, sier han i et telefonintervju med CNN.

- Og dersom de hadde sett meg, ville de bare ha tenkt: «Der er han fyren med mobiltelfonen som tar bilder av vår vakre by», sier Hulse.

- Dersom en av guidene hadde bedt om å se bildene, ville de ha blitt mer forvirret enn noe annet. De ville trolig sagt: «Hvorfor tar du bilder av en bussjåfør når han ikke engang ser på kamera?». De ville ikke forstått det fotokunstneriske aspektet ved det, sier Hulse.

- Ettersom bildeuttrykket og vinkelen er som det er, har det en viss kikkermentalitet og skummel kvalitet over seg.



Nord-Korea, Hongkong og Mongolia

Sniper-bildeserien inneholder også bilder fra Hongkong og Mongolia. Men Hulse mener bildene fra Nord-Korea tilbyr seerne en ekstra dimensjon.

- Det er egentlig ikke noe som skjer i bildene, bortsett fra det som er i tankene til kikkeren. Hvis du ikke hadde visst at det var Nord-Korea, ville det vært en annen virkning. Men Nord-Korea er fascinerende for media. Alle som ser bildene, tillegger en hel del referanser og assosiasjoner, sier han.

- Måten bildene er tatt på, antyder at det må være noe mer som pågår - og det er det kunstneriske aspektet ved det. Du kan kanskje se på bildene og tenke at de har en fin struktur og komposisjon, men det er all den andre informasjonen som gjør dem rikere, sier han.

- Sniper er en stor løgn

Hulse er bosatt i Beijing og har regelmessig jobbet som turguide i Nord-Korea. Det var under ett av hans besøk til Pyongyang at han kom på ideen med å fotografere nordkoreanerne på denne spesielle måten.

Hulse er egentlig filmskaper av yrke, men har fått en fornyet selvtillit innenfor stillfotografering, etter at han vant den prestisjetunge fotoprisen Felix Schoeller Photo Award.

Jurymedlem Gérard A. Goodrow sier at Sniper-serien gir publikum et konstruert inntrykk av virkeligheten.

- Sniper er en stor løgn på den måten at den setter spørsmålstegn ved seerens tro på at et kamera aldri lyver. Det seerne tror de ser, er noe helt annet enn det som virkelig er der, sier jurymedlem Goodrow i en uttalelse, skriver British Journal of Photography.

Restriksjoner for fotografering

Hulse sier det finnes strenge restriksjoner for fotografering i Nord-Korea. Nordkoreanerne vil gjerne at besøkende tar bilder av landets monumenter, så lenge bildet er tatt forfra, uten å zoome inn på detaljer.

- Hvis en nordkoreansk vakt eller turguide ser gjennom bildene og finner et beskåret bilde, vil de slette det umiddelbart, sier Hulse til British Journal of Photography.

Hulse erkjenner at han var litt nervøs da han tok bilder av de intetanende nordkoreanerne.

- Det var definitivt en viss spenning ved å ta disse bildene. Jeg tenkte konstant på hva som kunne skje om et motiv hadde snudd seg. Da ville myndighetene definitivt kommet opp på rommet og avhørt meg.

Kilder: British Journal of Photography, CNN, Felix Schoeller Photo Award