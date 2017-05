Dette bestiller Gordon Ramsay aldri på restaurant

Sinnakokken deler sine erfaringer fra et helt liv på kjøkkenet.

- SPØR: Gordon Ramsay ble kjent for hele verden da han dukket om som en svært temperamentsfull kokk i ulike matprogrammer på TV. Foto: Scanpix

Kjendiskokk Gordon Ramsay (50) ble kjent for en hel verden som han sinte kokken i tv-programmer som Hell's Kitchen og Kitchen Nightmares.

I løpet av karrieren har 50-åringen blitt tildelt tolv Michelin-stjerner, og han eier i dag flere titalls restauranter rundt om i verden.

Når han nå er i ferd med å markedsføre sin nye serie The F Word, benytter han anledningen til å dele av sin kunnskap. Til magasinet Town & Country avslører han hva man aldri bør bestille på restaurant.

- Spør hva gårsdagens suppe var. Det kan nemlig godt hende at det er snakk om månedens suppe, sier Ramsay og antyder at en restaurant som har samme suppe som «dagens» flere dager på rad, trolig ikke lager den på nytt hver dag.

I intervjuet sier han også sin mening om hva du som restaurantkunde bør gjøre hvis du ikke er fornøyd med maten.

- Kunden er kongen. Du går ut for å ha en spesiell kveld, så hvis det ikke står til forventningene, bør du gi betjeningen beskjed, så de kan rette opp i det da og for framtiden. Samtidig er det like viktig å gi komplimenter nå maten og servicen er god.

