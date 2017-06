Det er noe med dette bildet som ikke stemmer

Åh, som internett elsker å se bilder av rare ting. Monsterfrosken, for eksempel. Jentene i badekaret med noe rart i vinduet. Eller naturbildet som egentlig var noe helt annet.

Nå skriver Daily Mail om et nytt bilde som går viralt. Bildet viser fire jenter i sommerklær som knipser et feriebilde i sola. Men også her er det noe som ikke helt stemmer.

«Det tok meg kjempelang tid å finne ut hva som er feil her,» skriver Imgur-bruker «what047», som har delt bildet.

Vi måtte også se litt nærmere på bildet før vi så det. Men ser du i bakgrunnen, altså på menneskene bak jentene, så får man fort følelsen av å se dobbelt. Eller trippelt. Eventuelt nidruppelt (noe man helt sikkert ikke kan si).

I kommentarfeltet siteres låta «Mad World»: «All around me are familiar faces». Alle de i bakgrunnen av bildet har nemlig samme ansikt - takket være Photoshop og en person med litt for mye fritid.

