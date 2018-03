Det er ingen idretter i Norge som kan måle seg med antall deltagere i et nasjonalt mesterskap. Fortsatt er det delvis ulovlig i Norge

DUBLIN (Side3): For 17. året på rad arrangeres det et norgesmesterskap i utlandet. Som de siste årene, avholdes NM i poker på Citywest hotel utenfor Dublin.

Nærmere 2000 nordmenn reiser over til den grønne øya for å konkurrere i hva som er en av Europas største pokerfestivaler. Foruten hovedturneringen i pokerøvelsen texas hold'em, arrangeres det en rekke andre turneringer i andre pokerøvelser. Så langt har man fått en ny norgesmester i PLO, tidligere Sandefjord-spiller Kevin Larsen, samt en norgesmester i Texas hold'em fixed limit. Der ble vinneren Tobias Leknes. Dette var Leknes andre NM-tittelen.

Følg NM direkte på ViMennpoker her.

Håper på deltagerrekord



NM-arrangør, Frode Fagerli, tror det er gode muligheter for at det blir deltagerrekord i årets arrangement.

- Det er umulig å spå, men det så bra ut i går med mye folk. Jeg tipper det blir rundt 1200 pluss. Det er veldig bra, det, sier Fagerli til Side3.

Turneringen startet 17.mars og vil avsluttes søndag 25. mars. Så langt er arrangøren godt fornøyd med NM.

- Det er deltagerrekord i fem øvelser og det er veldig gledelig.

Foruten hovedturneringen, som starter onsdag 21. mars, arrangeres det også egen dameturnering og seniorturnering. Sistnevnte ble første gang arrangert i fjor og ble en stor hit. I år var deltagerantallet doblet.

Fagerli tror at deltagerrekorden kan skyldes at de i år har endret på innkjøpsprisen i alle turneringen så de er nå enten 400 euro (3800 kroner) eller 800 euro (7600 kroner). Det gjør det mer oversiktlig og enklere for folk å delta.

LEGENDE: Thor Hansen er en levende legende i det norske pokermiljøet. Han er en av rundt 1200 nordmenn som har tatt turen til Irland og Dublin for å delta i norgesmesterskapet i poker.

Stor idrett

Årsaken til at norgesmesterskapet arrangeres i utlandet, skyldes at det lenge har vært ulovlig med poker i Norge. Selv om regjeringen har myket opp på lovverket og det har vært arrangert NM på norsk jord de tre siste årene, viser det store deltagerantallet at det er behov for et mesterskap i utlandet.

Poker i Norge I 2015 endret man reglene for poker i Norge. Det er lovlig å arrangere turneringer uten pengeinnskudd, såkalte freerolls

Uten tillatelse fra Lotteritilsynet, kan man ikke arrangere pokerturnering. Norgesmesterskapet i poker har blitt arrangert tre år på rad på Gardermoen. I 2018 vil det arrangeres i Stokke utenfor Tønsberg.

Såkalte vennelag i det private hjem er lov å arrangere, men en rekke krav må oppfylles for at det skal være lovlig. Disse er: - Deltakerne er i nær omgangskrets.

- Spillet må foregå i det privat hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.

- Antall deltakere kan ikke overstige ti personer.

- Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige NOK 1000. Kilder: Lotteritilsynet

At Aftenposten nylig kunne fortelle om politirazzia på en rekke ulovlige pokerklubber i hovedstaden, bekrefter at folk har et behov for et sted å utøve hobbyen sin. Flere deltagere Side3 har pratet med under NM i Dublin sier det er deilig å være et sted de ikke føler seg kriminelle når de spiller poker.

- Du kan jo ta hvilken som helst idrett i Norge og se hvor mange som deltar i et nasjonalt mesterskap, der de i tillegg må betale egne penger for å være med og reise ut av landet. Her har vi over 1200 mennesker. Du finner ikke noe lignende. Det er jo egentlig helt sykt, mener Fagerli.

- Hva tenker du om dem som mener poker burde fortsatt være forbudt i Norge?

- Jeg tror mange av dem som er motstandere av poker i Norge sitter igjen med dårlige inntrykk fra eldre filmer og den tiden der folk fikk lønningsposer og spilte bort pengene på vei hjem fra jobben. De vet ikke hva de prater om. Det er uvitenhet, rett og slett. Det er gøy å se at det er mer poker på TV og mediene. Folk som egentlig ikke er interessert i poker synes det er spennende å følge med på. Derfor er det veldig uheldig at vi har fått et lite tilbakeslag med razzia i Oslo.

- Men vi får bare vise oss frem fra vår beste side her i Dublin, smiler arrangøren.

- Om du skulle få det som du ville, hvordan hadde det vært da?

- Jeg synes det er veldig synd at man kun kan arrangere en stor turnering i Norge én gang i året. Det burde vært mulig å arrangere så ofte man vil i organiserte former. Men da må vi endret på litt lover og regler, sier Fagerli.

