Denne vesle dragen er faktisk en kjempe – og ny norgesrekord

De aller færreste har noen gang sett en tangkvabbe, men det betyr ikke at den er sjelden. Så store eksemplarer som fisken Sebastian R. Pedersen dro opp i Rogaland natt til fredag er derimot høyst uvanlig.

Artsfiske, altså målrettet stangfiske etter forskjellige fiskeslag, har vokst enormt i popularitet her til lands de siste årene. Med stadig flere dedikerte artsfiskere langs vår langstrakte kystlinje, øker også kunnskapen om både artenes levevis og hvordan en skal gå frem for å lure disse til å bite, skriver Hooked.no.

Sebastian R. Pedersen (20) fra Stavanger er blant de aller ivrigste artsfiskerne i landet. Han tilhører også den fremste ekspertisen innen såkalt kikkfiske, som enkelt fortalt handler om å fiske etter fisker en på forhånd har fått øye på. Dette er en teknikk en kan benytte seg av fra både land og båt, og ikke minst vadende med en stor vannkikkert, på fagspråket kalt tungevindu. Dette er et fiske som forgår i mørket, med hodelykt som eneste lyskilde.

Les også: 45 sekunder i en paddetorsk sitt liv

I det norske artsfiskemiljøet er Pedersen kjent for sitt ekstreme falkeblikk, og det er slett ikke uvanlig at han ser fisk som ingen absolutt andre får øye på. Dette, kombinert med godt humør og massevis av kunnskap, har også gjort han til en populær lokalguide for langveisfarende artsfiskere.

I fjor sommer skrev Stavanger-mannen norsk sportsfiskehistorie da han som førstemann noen gang fikk et langhalet langebarn på stang. Halvannet år tidligere figurerte han i mange av landets aviser etter å ha fått en kystringbuk på 9,2 gram, noe som den gang var godt over gjeldende norgesrekord. Nå har altså 20-åringen slått til igjen, og nok en gang er det et digert eksemplar av en merkelig liten skapning som har falt for agnet hans.

Natt til fredag var Pedersen ute og vadet etter piggvar og slettvar på en strand i Rogaland. Med seg på turen hadde han sjøørretfisker Steffen Berntsen og artsturbo Gjermund Nomeland, som begge manglet en av disse artene. Høyvann og dårlig sikt gjorde sitt til at fisketuren ble nokså amputert, men akkurat denne gangen skulle dette vise seg å være en klar fordel. I alle fall for Pedersen.

Les også: Denne fisken er aldri tidligere tatt i Norge

– Vi var egentlig på vei til bilen, og vinduet ble bare brukt fordi det var så mye stein der vi gikk, og vi ville se hvor vi satte føttene. Plutselig lå bare fisken rett foran meg, halvveis under en stein. Jeg så at den var svær, og den var heldigvis ikke vanskelig å be, sier Pedersen til Hooked.

Vel oppe på land ble tangkvabben målt til 20 centimeter og veid til 96,5 gram. Den gjeldende norgesrekorden for arten er på 87 gram, satt av John Olav Florø-Larsen i 2014. Prosentmessig snakker vi altså om rekordgrusing, selv om det altså bare er snakk om 9,5 gram.

– Uoffisilet har jeg norgesrekord på langhalet langebarn fra før av, men denne meldte jeg aldri inn, da jeg egentlig ikke bryr meg noe særlig om disse diplomene. Jeg tenkte likevel jeg skulle registrere denne, men det er mest for at andre som har tenkt å fiske tangkvabbe skal ha litt å bryne seg på. Denne var nemlig virkelig svær, gliser Pedersen, som for øvrig er det ferskeste medlemmet i den dedikerte artsfiskeforeningen Nidaros kystmeitelag.

Les også: Sjekk hva Sebastian traff på inne på grunna

Pedersen er vanligvis ute med fiskestengene to-tre turer hver uke, og som nevnt er han også hyppig guide for andre artsfiskere på jakt etter diverse gruntvannsrariteter. I april fikk han en panserulke på nesten 20 gram, og dette ble art nummer 94 på stang i Norge. Målsetningen for året er 110 arter innen september, noe som utvilsomt er et hårete mål. Fisker en på de rette stedene er det likevel mulig. Vi blir ikke veldig overrasket om Pedersen får det til.