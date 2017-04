Denne veien tar det to uker å måke

Det er ikke ordentlig vår ennå, og langt fra noen sommer, men på fylkesvei 55 over Sognefjellet er brøytemannskapene i full gang med å åpne veien til sommeren.

GJØR KLART TIL SOMMEREN: Vegvesenet er nå i full gang med å brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet. I spektakulære omgivelser rundt turiststasjonen Krossbu jobber fresen seg sakte gjennom de enorme snømassene. Jobben tar rundt to uker og målet er å få åpnet veien innen 2. mai. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det er et sikkert vårtegn at de vinterstengte fjellveiene åpnes. Statens vegvesen er nå i ferd med brøyte fylkesvei 55 over Sognefjellet.

– Det er en god del som skal gjøres, og vi har to fresere som starter i hver sin ende, sier byggeleder Ole Egil Hagen i Statens vegvesen til NTB.

Det er flere andre vinterstengte veier som også skal klargjøres i disse dager, men det er strekningen over Sognefjellet som er den største og mest krevende.

– Godt rustet

– Vi tok en liten sjau også før påske, så vi føler at vi er godt rustet til å klare dette i løpet av ti til fjorten dager. Snømessig snakker vi om en normalsituasjon, sier Hagen.

I tillegg til å brøyte veien skal det merkes og stikkes og legges på grus. Vegvesenet satser på åpning senest innen 2. mai.

– Siden det er helg noen dager før skal vi prøve å få veien åpnet før helgen, men da er vi avhengig av at været står oss bi. Det er heldigvis meldt pent vær, avslutter Hagen.

Nasjonal turistvei

Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren (fra mai til september) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.

Fylkesveien går mellom Vadheim i Høyanger og Dragsvik i Balestrand og mellom Stedje i Sogndal og Lom.

