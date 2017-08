Denne soldaten tåler et skudd mot hodet

En rekke britiske medier skrev nylig - og angivelig feilaktig - at den skuddsikre hjelmen Ronin Kevlar var under testing blant britiske elitesoldater.

De britiske tabloidene hadde ikke detaljene på plass, om vi skal tro selskapet bak hjelmen, Devtac.

Selskapet forklarer overfor Business Insider at soldater som eventuelt bruker hjelmen er en tilfeldighet, og at Devtac ikke har tegnet kontrakt med verken det britiske eller amerikanske forsvaret om testing av hjelmen - selv om det er målet for selskapet.

Det gjør imidlertid ikke Ronin-hjelmen mindre brutal å se på eller mindre effektiv som forsvarsmiddel.

Både irakiske og kurdiske soldater er kjente for å bruke skremmemidler som skumle masker for å sette støkk i IS-kjempere.

SKREMMENDE SYN: Også terrorister lar seg skremme. Både irakiske og kurdiske soldater bruker skremmemidler for å sette støkk i IS-kjempere.

Ronin Kevlar hever nivået en del hakk, og får soldater som brukere den til å se ut som en dødbringende kryssning mellom Iron Man og Boba Fett.

Hjelmen er konstruert i kevlar og skal være skuddsikker nok til å stoppe kulen fra en .44 Magnum. Den veier litt over 2 kg, og skal sikre 80 prosent av hodet.

Awesome photo by Matthew Diekman

Ronin er utstyrt med magneter i panelene slik at ekstra utstyr skal være enkelt å klikke på, det være seg infrarød nattsyn eller utstyr som kan vise kart og posisjon.

For å unngå kondens på linsene og at hjelmen blir for varm, er den utstyrt med et batteridrevne vifter.

Selv om Devtac ikke har en avtale på plass med det amerikanske forsvaret, synes det klart at det er enkelte soldater som har lagt merke til hjelmen ...

