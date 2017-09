Denne pilotens bilder sjokkerer. Det er bare ett problem

Etter 20 år med internett som en stor del av hverdagen til folk flest, skulle man tro at de fleste av oss var vant til å ha en liten kildekritisk stemme i bakhodet hver kan man leser noe.

Den stemmen ser det ikke ut til halve internett hadde med seg da den brasilianske piloten Daniel Centeno begynte å legge ut noen spektakulære selfier på sin Instagram-konto, skriver Boredpanda. Bildene Centeno la ut så ut til å være knipset hengende ut av vinduet på cockpiten midt under en flytur.

Bildene spredte seg raskt og skapte overskrifter over hele verden. På sosiale medier var det flere som gikk rett på og mente Centeno lekte med passasjeres liv. "Kan dette være sant?", "dette er skammelig! Jeg kan ikke tro noen tar en sjanse med en selfiestang samtidig som de flyr" og "det ser ikke falskt ut, men kan det være ekte" var noen kommentarer som dukket opp under bildene.

Selvfølgelig (og heldigvis) var det hele bare tull. Centeno har brukt photoshop for å skape de utrolige bildene. Det var det flere som hadde fått med seg, blant annet ved å analysere refleksjonen i solbrillene til piloten. De viser at bildene er tatt mens flyet står rolig på rullebanen. Andre internett-detektiver fant også de originale bildene Centeno har brukt som bakgrunn for å lage bildene.

I etterkant av den uventede suksessen med bildene, har Centeno slettet bildene fra sin Instagram-konto.

