Denne oppgaven er så vanskelig at Mensa-medlemmer har problemer

De fleste har hørt om Mensa, organisasjonen som bare er for dem som har en IQ som er høyere enn 98 prosent av befolkningen - noe som som er satt til en IQ på minst 131.

Ren logikk



I motsetning til hva du ofte ser på nett, inneholder ikke en ekte IQ-test assosiasjoner, synonymer og lignende. Det benyttes en såkalt "figurresonneringstest" som utelukkende om mønstergjenkjennelse og logikk.

For å bli Mensa-medlem må du gjennomføre en autorisert IQ-test, og noen er smarte nok til å få fullføre denne helt uten feil.

Oppgavene Mensa-medlemmer sliter med



Men å gjennomføre en feilfri Mensa-test betyr ikke at intelligensen din perfekt. En Mensa-test er egentlig ikke spesielt vanskelig, men er laget for å finne de to prosentene av befolkningen som har høyest IQ,

Det lages derfor mange mye vanskeligere tester som virkelig skal skille ut de smarteste av de smarte.

Olav Hoel Dørum i Mensa har sendt flere oppgaver til Side3 som ligger i den vanskeligere enden av skalaen, og den første ser du i toppen av saken.

- Disse er veldig vanskelige og ligger et godt stykke over Mensa-nivå. De fleste i Mensa vil ha problemer med å løse disse.

Så da er spørsmålet: Hva er rett svar i oppgaven, og hvorfor er det riktig?

Blir det hele for vanskelig? Du finner fasiten her.