Denne 49-åringen har blitt en hit på Instagram med dyre biler, lettkledde damer og kjendiser

De har alle fått stempelet "kongen av Instagram": Dan Bilzerian, Tony Toutouni og Travers Benyon.

Nå viser det seg at Italia også har sin helt egen "konge av Instagram".

Med en bankkonto full av penger, modellkone og en hårmanke selv Jon Bon Jovi hadde vært misunnelig på, er det ikke rart at den 49 år gamle forretningsmannen Gianluca Vacchi gjør rent bord på Instagram.

Italieneren har i skrivende stund over 8 millioner følgere og deler villig vekk bilder av sin ekstravagant livsstil som han deler med kona Giorgia Gabriele. Dyre biler, luksushoteller, kjendiser og yachter er blitt Vacchis varemerke på sosiale medier.

Han har delt bilder av seg selv med Cristiano Ronaldo og andre Real Madrid-stjerner. Vacchi skal også være god kameraet med Hollywood-stjernen Zac Efron.

Suksessen til Vacchi startet etter han begynte å dele dansevideoer av seg selv og kona i 2014. Etter den tid tok det ikke lang tid før den muskuløse, tatoverte moteløven var blitt en aldri så liten internetthit.

Forretningsmannen dyrking av det gode (og dyre) liv, har ført til at han har opprettet en egen nettside dedikert til, eh, seg selv og sin egen livsstil, skriver danske Euroman.

Har man tid og penger - hvorfor ikke?

For er det noe Vacchi har, så er det penger. Summer internett operer med tilsier at 49-åringen skal være god for mellom 300 og 400 millioner dollar, mellom 2,5 milliarder og 3,5 milliarder norske kroner. Familien Vacchi kjøpte en gang på 1960-tallet opp selskapet Industria Macchine Automatiche S.p.A (IMA). Ifølge Wikipedia er IMA fortsatt drevet av Vacchi-familien. Selskapet i dag over 5000 ansatte og operere i 80 land.

Gianluca skal selv eie rundt 30 prosent av aksjene i IMA. Utfra Instagram-kontoen hans å dømme, bruker 49-åringen mye av tiden på å lansere sin egen DJ-karriere.

Til den tar av, er det bare å kose seg med "Sølvrevens" nydelig Instagram-konto.

(Kilder: Euroman, Hello Magazine, Wikipedia, Instagram)