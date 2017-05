DEA-Murphy: - Det er én ting ved Pablo Escobar som aldri slutter å overraske meg

OSLO (Side3): Mange nordmenn var kanskje ikke så kjent med historien om den tidligere narkobaronen og milliardæren Pablo Escobars herjinger i Colombia på 1980- og 1990-tallet, før Netflix børstet støv av fortellingen og lanserte serien "Narcos" i 2015.

Serien følger den sanne historien om hvordan den unge Escobar jobbet seg opp fra slummen i Medellin til å kontrollere verdens største narko-imperium. Samtidig som Netflix' serie følger Escobars brutale vei til toppen, ser vi hvordan colombianske og amerikanske myndigheter jobber med å stoppe mannen som i en periode på 1980- og 1990-tallet stod for rundt 80 prosent av narkoimporten til USA og resten av verden.

Det er gjennom øynene til de amerikanske Drug Enforcement Administration-agentene Javier Peña og Steve Murphy vi følger den til tider umulige kampen mot Medellin-kartellet.

Netflix avslører aldri seertall, men en rekke nettsider anslår at "Narcos" er strømmetjenestens mest populære serie. Ja, selv mer populær enn den egenproduserte serien som startet hele Netflix-eventyret, "House of Cards".

Serien har ikke bare vekket seernes interesse for narkoverden, men også politimennene som kjempet mot Escobar. Faktisk har de virkelige amerikanske agentene Steve Murphy og Javier Peña det siste året reist verden rundt med sitt foredrag/show, "Capturing Pablo: An evening with Javier Peña and Steve Murphy". Her gir de to veteranene publikum deres versjon av hvordan det var å arbeide med å stoppe narkobaronen.

Steve Murphy (t.v.) og Javier Peña på scenen i Oslo.

I mai la Murphy og Peña ut på en ny runde med forestillinger og besøkte blant annet en rekke norske byer. Side3 møtte de to tidligere DEA-agentene etter deres show på Folketeateret i Oslo. At interessen er stor for serien og den virkelige historien, er det liten tvil om. Litt over 1000 mennesker hadde valgt å tilbringe en fredag innendørs - og det på en av årets så langt varmeste dager.

Det var noe både Murphy og Peña fikk med seg.

Pablo Escobar ledet Medellínkartellet. Kokainsmugling fra USA til Colombia gjorde han til en av verdens rikeste menn.

- Det er fantastisk å kunne få reise verden rundt og fortelle vår historie. I år tror jeg vi skal gjøre rundt 70-80 slike forestillinger. Det å få sjansen til å komme til Skandinavia er virkelig en drøm. Vi har begge tidligere bare sett bilder av det, og det er utrolig vakkert, sier Murphy.

- Ja, vi er utrolig ydmyke over at folk ønsker å høre vår historie. Folk her er så vennlige og snille, så det har gått som en drøm så langt, legger Peña til.

- Da Netflix lanserte "Narcos" i 2015, hadde dere forventet en slik interesse?

- Ikke i det hele tatt. Vi har faktisk takket nei til en rekke produsenter opp gjennom årene fordi vi har rett og slett trodd at ingen ville høre vår historie. Men så fikk vi en telefon fra Eric Newman (produsent av "Narcos", red. anm.). Han overbeviste oss om at folk ville høre. Og milde himmel, vi hadde aldri forventet denne responsen, så mye kan jeg si deg, humrer Murphy.

Foruten Norge, står også Sverige, Danmark, Finland og Island på reiseplanen. Også Australia vil få besøk av de to veteranene på et tidspunkt.

I"Narcos" er det Pedro Pascal (i midten til venstre) som spiller rollen som Javier Peña, mens Boyd Holbrook spiller Steve Murphy (i midten til høyre). De to virkelige agentene mener skuespillerne gjør en meget god jobb, men ikke er like kjekke som dem.

Hollywood-vri



Javier Pena, konferansier Asbjørn Slettemark og Steve Murphy på Folketeateret i Oslo.

Selv om "Narcos"hevder å ta for seg den sanne historien om hva som skjedde i Colombia på slutten av 1980-tallet, er det kanskje ikke overraskende at Hollywood har tatt seg noen friheter når det kommer til handlingsløpet.

Ifølge Murphy er cirka en tredjedel av seriens fremstilling helt sann, en tredjedel delvis sann og en tredjedel totalt oppdikting fra manusforfatterne. Det de begge reagerer mest på er hvordan "Narcos" viser at de begge brøt loven for å få has på sin mann.

- I serien viser de blant annet hvordan Javier Peña gir hemmelig informasjon til borgervernsgruppa Los Pepes og Escobars rival Don Berna. I en annen scene er Murphy til stedet da colombiansk militære kaster en av Escobars menn ut av et helikopter. Disse to hendelsene fant aldri sted og er kun Hollywoods egen, ville fantasi, sier Murphy, før han legger til:

- Javier og jeg tråkket på mange tær, tøyde strikken når det kom til interne regler og prosedyrer, men vi brøt aldri loven i jakten på Escobar. Vi holdt oss alltid på riktig side av loven, understreker DEA-veteranen.

Gir ut egen bok



Foruten Murphy og Peñas historie, lener "Narcos" mye av sin handling på dokumentarboken "Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw" av journalisten Mark Bowden. Boken kom ut i 2001, og har ofte blitt dratt frem som den beste kilden til hva som egentlig forløp seg i Colombia på slutten av 1980-tallet.

De to DEA-agentene arbeidet tett med Bowden under hans arbeid med boken, men sier de er sterkt uenig med deler av materialet. Til Side3 avslører Murphy at de holder på å skrive egen bok. Denne vil fortelle den "definitivt, sanne historien" om Escobar og jakten på han.

I "Narcos" blir narkobaronen spilt av den brasilianske skuespilleren Wagner Moura. Ifølge Murphy og Peña er prestasjonen meget bra.



- Bowdens bok er veldig bra på mange punkter, men i siste delen av boken insinuerer han kraftig at vi samarbeidet med Los Pepes og deres planleggingen av drap på Escobars menn. Vi arbeider nå med vår egen bok som motstrider mange av Bowdens påstander. Vår bok vil fortelle den virkelige historien. Vi skal fortelle sannheten, forteller Murphy.

- Hva tror du det er som gjør at serien er blitt så populær?

- For å være helt ærlig, så vet jeg ikke. Kanskje det har noe med den lovløsheten som virker forlokkende? Mange vil aldri våge å krysse grensen og bli kriminelle, men gjennom en serie som "Narcos" får de allikevel en smak av livsstilen. Og selv om ikke alt er 100 prosent korrekt, synes jeg det er en fantastisk bra actionserie. Jeg skjønner at folk blir hektet.

Begge agentene hyller den brasilianske skuespilleren Wagner Mouras fremstilling av Pablo Escobar. De sier Moura har klart å fange narkobaronen mimikk og talemåte perfekt. Om de to skuespillerne som spiller dem har de kun én ting å utsette på:

- De er ikke like kjekke som oss, sier Peña og humrer godt.

Javier Peña og Steve Murphy var de to amerikanske agentene som deltok i jakten på Pablo Escobar.

Selv etter 30 år, lever myten og historiene om Escobar i beste velgående. Mannen som en gang havnet på topp ti listen til Forbes Magazine over verdens rikeste personer og likte å profilere seg som en slags moderne Robin Hood, var samtidig ansvarlig for drapet på tusenvis av mennesker. Narkobaronen blunket ikke to ganger med å ta presidentkandidater, politimenn, advokater, journalister eller sivile av dage.

Escobar utviklet en egen filosofi, "plata o plomo" - bokstavelig talt sølv eller bly - som han tilbydde "vanskelige" politipersonell, politikere, dommere, eller andre som kunne stikke kjepper i hjulene for han. De to alternativene var enkle - enten kunne du motta bestikkelse, eller så kunne du ende dine dager med en kule.

Murphy forteller til Side3 at hverken han eller Peña noen gang fikk tilbudet av Escobar. Veteranen mener at narkobaronen visste at det å forsøke å bestikke amerikanske agenter var en dristig sjanse som kun ville føre til mer negativ oppmerksomhet fra landet i nord. Ettersom Escobars største frykt var å bli utlevert til USA og ende sine dager i en fengselcelle der, gikk han en annen vei. Han valgte heller å utlove en dusør på de to agentene - 300.000 dollar per hode. Heldigvis klarte narkobaronen aldri å få has på DEA-agentene. Murphy sier at dusøren bare illustrer hvor stormansgal og nådeløs Escobar var.

Selv om det er over 20 år siden Escobar ble skutt og drept, er det noen ting som aldri slutter å fascinere DEA-veteranen om mannen på et tidspunkt tjente rundt 60 millioner dollar om dagen.

- Jeg det aldri vil gå opp for meg hvordan én mann klarer å bli så mektig. Hvordan én person klarer å komme i en posisjon der han erklærer krig mot sitt eget land, truer og dreper politifolk, politikere og sivile over en lav sko - samtidig som ingenting kan gjøres. Han sprengte til og med et fly fra Avianca Airlines med 110 personer om bord. Det er som om noen skulle bombet et SAS-fly. Det er jo galskap, sier Murphy engasjert.

- At han så ble tilbudt "the deal of a life time", der han skulle sone fem år i en fengsel han bygget selv, slutter heller aldri å overraske. Hadde han bare sittet stille i båten og latt årene gå, hadde han vært en fri mann. Du kan jo bare tenke deg hvor desperate colombianske myndigheter må ha vært for å inngå en slik avtale, sier Murphy.

I 1993 blir Pablo Escobar lokalisert i et hus i Medellín i Colombia. Han blir skutt og drept på hustaket av colombiansk politi. Bildet er tatt av Steve Murphy selv og blitt ikonisk i historien om Escobar.

Den gullkantete avtalen til tross, Escobar rømte fra sitt eget fengsel etter han fikk nyss om at myndighetene ville overføre han til et vanlig fengsel. Drapsstatistikken i landet hadde ikke gått ned nevneverdig etter Escobar ble satt i fengsel og grep måtte tas. For selv om Escobar var bak lås og slå, betydde ikke det at han sluttet med den kriminelle virksomheten.

I 1992 rømmer narkobaronen og lever resten av sine dager på flukt, nå med colombianske spesialpoliti og amerikanske agenter hakk i hæl. I 1993 klarte de å spore Escobars skjulested til et rolig boligområde i hjembyen Medellín. Politiet stormet huset og en skuddveksling fulgte. Escobar forsøkte å rømme via hustaket, men ble skutt og drept.

Brått var historien om en av verdens mest brutale og famøse kriminelle over.



Sesong 3 av "Narcos" kommer på Netflix i løpet av høsten 2017.