Politiet tok bilder med toppløse damer. Det ble bråk

Voldsbølgen i Mexico har nådd selv strendene i turistbyen Cancun. Byen har stort sett blitt spart for de verste hendelsene, men i januar 2017 ble statsadvokatens kontor angrepet og fire personer drept.

Tre turister og to meksikanere ble også drept under skyting på en musikkfestival i Playa del Carmen like før. Til sammen ble over 200 mennesker drept bare i Cancun i 2017.

Følgelig er det nå mer politi i bybildet, blant annet på strendene i Cancun.

Tre politimenn i beskyttelsesutstyr og bevæpnet med maskingevær har imidlertid havnet i ledelsens søkelys etter at de tilsynelatende passet ekstra godt på to toppløse kvinner på stranden.

Police officers sacked for posing with topless women on Cancun beach https://t.co/hkMlKFKp35 pic.twitter.com/1ygeemQtgJ — Metro (@MetroUK) March 14, 2018

Politimennene poserte sammen med kvinnene, og flere på stranden tok bilder av fotoseansen.

Bildene havnet på sosiale medier hvor de raskt ble spredt, og politimennene ble kritisert for å være mer opptatt av damer enn å passe på strendene.

Politiet i Cancun ønsket først ikke å se nærmere på hendelsen, men har snudd og innledet en etterforskning. De tre politimennene er foreløpig suspendert, skriver lokalavisen Noticaribe.