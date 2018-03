Mia Khalifa var én av verdens mest omstridte pornostjerner. Derfor sluttet hun

Året er 2014 og den 25 år gamle libanesiskfødte kvinnen Mia Khalifa arbeider på en burgerkjede i Florida ved siden av studiene. Inn kommer det en kunde. Han har en noe uvanlig forespørsel: Har hun noen gang vurdert en karriere i pornobransjen?

25-åringen hopper på det uvanlige tilbudet og spiller inn en rekke scener. Lite vet hun at snart vil hennes navn pryde avisoverskrifter verden over.

- Hijab-stjerna



For etter Khalifa spiller inn en pornografisk scenen iført en hijab, eksploderer det. 25-åringen raser oppover listene til Pornhub og andre pornonettsider over de mest søkte på kvinnene i bransjen. Også i Norge er hun blant de mest populære pornostjernene.

Khalifa flyttet til USA i 2000 og har fortsatt sterke røtter til Libanon. Hun har tatovert både teksten til Libanons nasjonalsang og seglet til det libanesiske forsvaret på kroppen.

At hun dukket opp med hijab faller ikke i god jord i hjemlandet eller andre muslimske miljøer. Selv virker det som Khalifa tar kritikken med knusende ro. Da noen på Twitter skriver at «du vil brenne i helvete», svarer pornostjernen «jeg har lenge planlagt å sole meg».

Men tre måneder inn i en karriere og med en popularitet som mange andre kvinner i bransjen bare kan drømme om, er det slutt. Khalifa tar på seg trusene og forsvinner ut av sexindustrien. «Hvorfor?» er spørsmålet mange har stilt seg. Det har ikke 25-åringen gått inn på, helt til nå. For i et i et intervju med tidligere syklist Lance Armstrong i hans podcast News Forward, avslører Khalifa hvorfor hun sluttet etter bare tre måneder i bransjen.

- Det hele begynte å komme ut av kontroll, spesielt da IS begynte å sende dødstrusler. Det var da jeg valgte å trekke meg fra bransjen, sier hun i podcasten.

INTERVJU: Det er den dopingtatte syklisten Lance Armstrong som intervjuer Mia Khalifa i hans egen podcast.

Etter hijab-videoen kom ut, la terrororganisasjonen blant annet ut et manipulert bilde som viste Khalifa bli halshugget.

Deler av intervjuet er gjengitt i Independent.

Angrer



Til Armstrong forteller Khalifa at hun i dag angrer på valget om å bruke hijab i en scene.

- Når jeg ser tilbake på det, vet jeg ikke hva jeg tenkte. Jeg var 21 år og dum. Så raskt jeg begynte å bli populær, tenkte jeg: «jeg må komme meg ut av dette». Det var ikke det jeg forsøkte på i det hele tatt.

- Jeg ville bare slippe meg selv løs, være litt rebell. Men det viser ikke hvem jeg er.

Hun legger til at hun synes det er tungt å alltid bli assosiert med sin fortid i bransjen. Til Armstrong sier hun at det å google sitt eget navn ikke er alltid like gøy.

Khalifa er meget sportsinteressert og har etter hun sluttet i bransjen, satset på en karriere innen diverse sportsprogrammer. Hun var medprogamleder i et sportsprogram på Youtube i regi av nettsiden Complex. I disse dager lanserer hun sin egen kanal på Twitch. Khalifa forteller også at hun elsker å lage mat og skriver på en egen kokebok.

Den tidligere pornostjernen er også en populær dame på sosiale medier. Hun har over 5,6 millioner følgere på Instagram og over 2,1 millioner følgere på Twitter.

