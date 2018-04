Kourtney Kardashian poserer naken for V Magazine

Like sikkert som at klokken slår tolv hver dag, er det sikkert at en av Kardashian-søstrene vil kaste klærne i løpet av et år. «Hovedsøster» og «hvorfor er hun kjendis?»-Kim Kardashian gjør det hver gang hun har noe nytt å promotere.

Nå følger storesøster Kourtney (39) i Kims fotspor.

I den nyeste utgaven av motemagasinet V Magazine, kaster nemlig den eldste Kardashian-søster klærne. Bildene er tatt i forbindelse med Kourtneys samarbeid med lillesøster Kylie og deres lansering av øyenskygge for sistnevntes sminkemerke Kylie Cosmetics.

For er det noe Kardashian-søstrene vet, så er det at nakenhet selger.

Bildene er tatt av den anerkjente fotografen Greg Swales. Kourtney, som nylig fylte 39 år, poserer i latex-frakk og øyenskygge (som visstnok er produktet de selger). Til V Magazine sier hun at samarbeidet med lillesøsteren var perfekt for å prøve ut noe nytt.

- Jeg tror den fotograferingen, i samarbeid med Kylie, var en perfekt situasjon for å prøve ut noe nytt.

Ifølge Maxim er dette 39-åringens «mest sexy fotografering» så langt i karrieren. Skal man dømme ut fra hennes Instagram-konto, virker det dog ikke som Kourtney er veldig sjenert foran kamera.

