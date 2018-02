Her går det galt for en toppløs Kate Upton

«It's hard to be a nissemann» sang gutta i «The Julekalender» på 1990-tallet. Spørsmålet er om det ikke er enda hardere å være supermodell. Bare spør Kate Upton.

Den barmfagre 25-åringen fikk oppleve naturens krefter under en fotografering for Sports Illustrated (SI) på øya Aruba i oktober i fjor.

Sekunder etter at Upton har klatret toppløs opp på en stein i strandkanten, skyller en kraftig bølge innover. Bølgen slår Upton over ende.

- Jeg så hva fotografen ville, men i det jeg klatret opp på steinen så jeg ned og tenkte for meg selv: «Dette kommer til å ende ille», mimrer Upton i et intervju med SI.

Lagt ut videoen



Nå har Sports Illustrated lagt ut video av hendelsen på deres Instagram-konto. I videoen kan du høre modellen beskrive hva som skjedde.

- Fra min synsvinkel, så ikke bølgen stor ut. Men den må ha truffet steinen perfekt, for den slo meg over ende. Skjørtet jeg hadde på blir veldig tungt når det er vått, så det dro meg ned. Alle ble veldig redde, forteller Upton.

Heldigvis gikk det bra for modellen, fotografen, steinen og skjørtet.

Bildene ble også godkjent og deler av fotograferingen kan man se i årets bikiniutgave av Sports Illustrated.

Klippet av Upton har i etterkant gjort sin runde på internett. Det er ikke hver dag man ser slike spektakulære fall på en fotografering.

Årets forsidepike

13. februar ble det kjent hvem som pryder forsiden av årets utgave. Upton har tidligere prydet forsiden to ganger tidligere, men i år var det klart for en nykommer. Den amerikanske modellen Danielle Herrington startet karrieren kun for et lite år siden og har tatt modellbransjen med storm.

- Jeg kan ikke tro at jeg sier dette, men jeg er faktisk forsidepike for Sports Illustrated Swimsuit 2018. Jeg kan ikke vente med at folk får se dette (magasinet red. anm.), sa Herrington i et intervju med magasinet.

Av andre kjente fjes, dukket Instagram-profilen Alexis Ren opp i magasinet som kom i butikkhyllene tirsdag. Ren har gjort kometkarriere via sosiale medier og ble kåret til «Årets nykommer» av magasinets lesere.