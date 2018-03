Emilie Lilja gir seg som modell

Emilie Lilja er en av Danmarks mest kjente nåværende modeller. I løpet av de ti siste årene har hun hatt base i New York, reist jorden rundt på modelloppdrag og vært DJ på noen av New Yorks største klubber.

Men nå er den delen av livet forbi. Hun slapp nyheten på Instagram:

«Mars måned er fylt med noen vanvittige ting og beslutninger. Jeg setter «forfatter» på CV-en, jeg har signert med Copenhagen Music som fremover vil stå for mine DJ-bookinger og så har jeg valgt å takke av som modell hos Ford Models og Scoop Models», skriver modellen på Instagram.

«Det er litt weird å si farvel til ti år i modellbransjen, men samtidig også den helt riktige beslutningen. Takk til hele min Scoop Models-familie for noen deilige år, kjærlighet og minner», fortsetter hun.

Til det danske magasinet Euroman forteller Lilja at hun ikke lenger brant for modellyrket.

- Da jeg kom hjem til Danmark, fant jeg andre ting å være opptatt av enn bare å passe i modellmål. I takt med at har skrevet bok som handler om modellivet og det presset det også er, følte jeg det var på tide å si takk for denne gang, sier modellen og understreker at det har vært ti gode år.

Hun forteller at boken om yrket var det som ga henne det siste puffet til å gi seg i bransjen.

- Jeg kunne gi ut boken og si «greit, nå skal jeg ikke være modell lenger». Det er ikke fordi jeg sier dårlige ting om modellbransjen i boken, jeg forteller det bare som det er. Nå blir jeg også 30 år i april, så jeg gir meg mens leken er god, synes jeg, sier Emilie Lilja til Euroman.

Her er et lite tilbakeblikk på modellkarrieren via Instagram:

