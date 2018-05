Dame vi digger på Instagram: Maiken Wahlstrøm Nilssen: -Jeg blir ekstremt tiltrukket av én type menn

I jungelen av vakre, sporty og interessante damer på sosiale medier har vi i Side3-redaksjonen tatt på oss ansvarshatten med å finne de beste å holde et lite øye med.

Én av dem som lenge har vært på radaren vår lenge, er den norske modellen Maiken Wahlstrøm Nilssen. Mange vil nok kjenne igjen den lyshårete skjønnheten fra realityprogrammer som «Top Model» og «Farmen Kjendis» på TV 2.

Maiken Wahlstrøm Nilssen var nylig gjest i Side3-podcasten «Hun vs han». Den kan du høre her:

Snart pakker Stokke-damen kofferten og setter seg på et fly til junaiten, hvor hun skal prøve å erobre modellverden.

Side3 tok en rask prat med 27-åringen.

Hei Maiken! Hvor befinner du deg akkurat nå?

- Akkurat nå sitter jeg i leiligheten min i Oslo og leser boken «Hjernen er stjernen»av Kaja Nordengen.

Hvor vokste du opp?

- Jeg vokste opp på det deilige bondelandet i Stokke.

Hvis du ikke arbeidet som modell, hvilket yrke ville du valgt?

- Hm, den er hard. Mange forskjellige yrker som trigger noe i meg. Kanskje noe med business - hadde jeg ikke kledd å sprade rundt i dress? Hehe. Jeg synes markedsføring og ledelse også høres spennende ut. Det er jo et så stort spekter med så mange forskjellige muligheter. Ellers synes jeg skuespillerbransjen også er superfascinerende!

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Apr 28, 2018 at 3:21am PDT

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Dec 11, 2017 at 11:24am PST





Vil du helst bli likt eller respektert?

- Jeg velger å tro at dersom folk liker deg fordi man er genuin, jobber hardt og er snill mot andre mennesker, så blir man respektert også.

Hva får deg til å føle deg sexy?

- Jeg føler meg sexy når jeg har de naturlige krøllene mine utslått, helst sminkefri i en tettsittende rød kjole med et glass vin i hånden og har latterkrampe.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Nov 22, 2017 at 9:19am PST

Vi kan se det for oss! Gi oss tre ting som sjarmerer Maiken Wahlstrøm Nilssen?



- Klarer aldri å bare nevne tre! Få meg til å le! Vis at du er genuint interessert i meg som person. I tillegg må du ha sjarm, glimt i øyet og være en uredd gentlemen med nok selvtillit til å like meg for den jeg er. Har du den pakken, så tror jeg at jeg blir meget sjarmert. Har jeg glemt noe nå? Ja! Vær spontan! Da blir det mye eventyr på oss sammen. Hehe.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Apr 4, 2018 at 11:59am PDT

Vi noterer flittig, men det ser dårlig ut for oss. Hva er det verste med å være på date?

- Det verste med å date er når man merker at kjemien ikke sitter, men så må man fullføre daten allikevel. Det synes i hvertfall jeg. Det handler litt om respekt for den andre parten og tiden de har satt av.

Så hva ser du etter i hos en mann?

- Det første jeg ser etter er om han har et lyst og lystig syn på livet. Han må være glad, handy, positiv og snill mot andre, ikke bare meg. Jeg liker menn som får meg til å briste ut i latter samtidig som de støtter meg i tykt og tynt. Jeg blir ekstremt tiltrukket av menn som ikke følger strømmen, men kjører sin egen greie - ikke for opptatt av status og hva andre tenker. Ærlighet er så klart viktig, snakker om ekte ærlighet. Utseende har alltid noe å si dessverre. Jeg faller jo som regel for de som er litt godt trent, om det er lov å innrømme.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Mar 19, 2018 at 10:15am PDT

Ja, det er lov for oss å drømme. Over til noe helt annet. Du har nærmere 12.000 følgere på Instagram. Kan du gi noen slabbedasker av noen journalister tips for hvordan man kan lykkes på sosiale medier?

- Tenk kvalitet på bildene dine og hva som passer sammen estetisk når du ser hele siden som en helhet. Få frem din personlighet i det du legger ut. Gjør din egen greie, ikke kopier for mye. Jeg blander litt personlig og jobb siden jeg ikke er en fashion moteblogger. Det har fungert best for meg hittil.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Mar 1, 2018 at 12:11pm PST





A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Dec 19, 2017 at 10:04am PST



Takk, vi får prøve. Og vi må jo spørre, som modell i den spinnville verden man kaller sosiale medier, hvor mange upassende meldinger/tilbud/dick pics får du i snitt per dag?

- Det har begynt å roe seg veldig. Var verst i starten etter «Farmen». Da fikk jeg vel totalt ti slike d***picks, som det så fint kalles. Heldigvis ikke hver dag. Da hadde jeg deaktivert instagram. Når det kommer til meldinger og tilbud om dates og så videre, så er det kanskje tre om dagen. Det er jo bare hyggelig.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Mar 9, 2018 at 11:38am PST





A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Mar 5, 2018 at 2:29am PST



Bra du setter pris på meldingene våre. Ta «ja for et ja, og nei for et kanskje» som vi sier her i redaksjonen. Hva med kommentarfeltet? Er det mye rart som skrives der?



- Jeg har fått masse rare kommentarer. Spesielt mye rare kommentarer fra eldre menn. De slettes ganske raskt. «Fin i din mors bikini du» var en veldig merkelig kommentar jeg fikk på et bilde en gang. Spesielt siden jeg verken hadde på meg bikini eller mammas klæ

Maiken Wahlstrøm Nilssen var nylig gjest i Side3-podcasten «Hun vs han». Den kan du høre her.

Folk, altså. Ok, fortell oss noe du har gjort, men aldri skal gjøre igjen?

- Jeg angrer ikke på så mye. De tingene jeg har gjort i livet som jeg kanskje kunne gjort annerledes, har fått meg til å bli den jeg er i dag og gitt meg erfaringer jeg kan bli klokere av.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Feb 21, 2018 at 8:10am PST

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Jan 22, 2018 at 7:49am PST





Hvor har du aldri vært, men har lyst til å dra?

- Jeg har aldri vært på Maldivene eller på oppdagelsesferd i Amazonas, det drømmer jeg virkelig om. Ellers så hadde det vært gøy å tatt en svipptur til månen.

Hva er din største frykt?

- Min største frykt er å miste noen jeg er glad i. Jeg blir så glad i mennesker. Det kan være positivt og negativt.

Hva er det villeste du har gjort på en fotoshoot?

- Henge i et tau ned fra en foss, samtidig som jeg skulle se ut som en gudinne i en vill gallakjole. Ja, det var iskaldt!

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Feb 2, 2018 at 9:10am PST

Høres ikke bra ut. Hva gjør du helst når du har fri?

- Yoga, gå lange turer, sosialisere med gamle og nye relasjoner. Sier sjelden nei til en fest. Jeg er veldig glad i å svinge meg på dansegulvet! Ellers sier jeg alltid ja til å lære noe nytt.

A post shared by MAIKEN NILSSEN (@maikenwn) on Jan 25, 2018 at 8:47am PST

Hvilken film eller serie vil du anbefale akkurat nå?

- Jeg elsker kino! Liker å se filmer med andre, ser sjelden alene. Helt ærlig, jeg ser aldri på serier lenger. Men elsket Entourage back in the days.

Til slutt, hva er din største drøm for fremtiden?

- Jeg har mange drømmer og jeg kan dele 2 av dem: Jeg ønsker å gjøre det bra som modell i USA. Eller hovedrollen i en norsk spillefilm, det er lov å drømme er det ikke?

Maiken Wahlstrøm Nilssen var nylig gjest i Side3-podcasten «Hun vs han». Den kan du høre her: