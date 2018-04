Dame vi digger på Instagram: Emelina Adams

Hun er kåret til universitetets heiteste av sine medstudenter, hun vant Miss Nevada USA i 2016 og nå har studenten og modellen Emelina Adams signert for det kjente modellbyrået TNG Models.

Modellen har nærmere 60.000 følgere på Instagram, som er privat, og her like modellen å vise fram effektene av et strengt treningsregime.

- Jeg liker best å vise fram magemusklene og bena mine på Instagram, sier Adams til nettsiden Maxim.

Hun avslører også når hun føler seg mest sexy.

- Jeg føler meg mest sexy i undertøy. Jeg jobber hardt for kroppen min, så jeg liker å vise den fram.

Emelina Adams har en privat konto på Instagram, men deler også bilder på Facebook.

Emelina Adams er ikke den eneste som jobber hardt for å holde kroppen i form. Det samme gjør modellkollega Alexis Ren: