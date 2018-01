Damer vi digger på Instagram: Shannon Ihrke

Den 29-år gamle modellen Shannon Ihrke er ikke som alle andre modeller. Den amerikanske skjønnheten har nemlig bakgrunn som soldat i United States Marine Corps.

Som følge av sin tidligere arbeidsgiver, er det kanskje ikke så rart kvinnen fra Minnesota er blitt døpt «den mest sexy soldaten på internett».

Den nye tittelen har ført til en imponerende følgerskare på sosiale medier, godt hjulpet av sexy bilder fra modellkarrieren.

I skrivende stund har Ihrke nærmere 90.000 følgere på Instagram, men etter oppslag i magasiner som Maxime og Playboy (og nå Side3) vil det neppe ta lang tid før hun er fast inventar på følgerlisten til kvinner og menn på Instagram.

Les også: Hun tjente 40.000 kroner dagen som 16-åring

I et intervju med New York Post, forteller Ihrke at hun meldte seg til tjeneste 19 år gammel. Etter fire år med aktiv tjeneste, forlot hun marinen som sersjant. Hun flyttet til Chicago hvor hun begynte å jobbe som modell, samtidig som hun begynte på college.

Videre i intervjuet takker hun militæret for livet hun har fått.

- Jeg ble utnevnt til sersjant, jeg fikk reise og takket være GI Bill (ordning for amerikanske militærveteraner red. anm.), har jeg en bachleorgrad i vitenskap fra Elmhurst College, forteller den nå 29 år gamle modellen før hun legger til:

- Det er ingen tvil om at jeg kan takke Marine Corps for den jeg er i dag. Det ga meg en grunn til å stå opp om morgenen, utfordre meg selv, sette meg mål og dytte meg videre da ting i livet har vært vanskelig.

- Om det ikke hadde vært for andre drømmer jeg har i livet, hadde jeg vervet meg på nytt uten å nøle. Og selv om jeg ikke lenger er i aktiv tjeneste, vil blodet mitt alltid være grønt, sier Ihrke patriotisk.

Etter at marsjstøvlene ble satt på hylla og maskingeværet gjemt i skapet, har 29-åringen satset for fullt på modellkarrieren.

Hun har vært talsperson for en lokal radiostasjon i Chicago-området, ringpike for MMA og prydet forsiden til Maxim. I tillegg deler hun jevnlig boktips med sine følgere.

💚 #camo A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Jun 26, 2017 at 3:58pm PDT

Til New York Post forteller hun at med modellkarrieren kommer det alltids et og annet uanstendig forslag fra menn. Det plager henne ikke nevneverdig.

- Du har selvfølgelig de mennene som tilbyr deg penger for «private bilder» eller som kommer med tilbud om giftemål, men jeg bare ignorer slike meldinger eller ler det bort, forklarer hun.

Water baby🐳 A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Jul 16, 2017 at 6:01pm PDT

A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Jul 22, 2017 at 6:56pm PDT

👼🏼 A post shared by Shannon Ihrke (@shannonihrke) on Dec 13, 2016 at 10:18am PST

Ihrke legger til at hun er veldig seriøs og fokusert på å lyktes som modell. Det er en drøm å stå foran kamera.

- Jeg arbeider som modell for det er noe jeg elsker å gjøre, ikke for å få penger eller tilbud om giftemål fra menn.

- I bunn og grunn er det fordi jeg elsker å utforske min egen rekkevidde som modell, samtidig som jeg får arbeide med noen fantastisk talentfulle kunstnere og kanskje hjelpe noen andre opp og frem, sier hun til avisen.

Men det er ikke bare giftemål eller pengetilbud som dukker opp i postkassen.

- Jeg vil vise andre jenter at de kan gjøre og være hva og hvem de vil så lenge de jobber hardt nok for det. Jeg er mest lykkelig når jeg får melding fra andre mennesker som sier at jeg har inspirert dem på et eller annet vis, avslutter internetts «mest sexy soldat».