Dame vi digger på Instagram: Samantha Sepulveda

Da den 24 år gamle politikvinnen Carol Shaya i 1994 poserte på forsiden av Playboy i politiuniform, ble det bråk.

Bildene var nok populære blant hennes kollegaer i New York, men sjefene hennes var ikke like imponert.

Ifølge New York Times mistet hun jobben og ble fratatt retten til å arbeide som politi. Politisjefen William Bratton sa i en kommentar at "ryktet til politiet i New York er ikke til salgs, og det er ikke rom i vår organisasjon til personer som forsøker og selge det".

KONTROVERSIELT: Carol Shaya på forsiden av Playboy i 1994. Politikvinnen fikk 100.000 dollar for oppdraget, men det kostet henne samtidig jobben.

To år senere saksøkte Shaya sin tidligere arbeidsgiver for 10 millioner dollar for oppsigelse på feil grunnlag og diskriminering, men retten dømte i Shayas disfavør.

1994 er lenge siden nå, og selv om omdømmet til NYPD ikke er til salgs i dag heller, er spillerommet større for de ansatte.

Ellers hadde nok karrieren til politikvinnen Samantha Sepulveda (32) vært kort.

Sepulveda jobber i politiet i Freeport, Long Island. Men når hun kaster uniformen etter endt arbeidsdag, begynner jobb nummer to - som undertøysmodell.

Og den vakre modellen begynner å få sin fanskare, med godt over 100.000 følgere på Instagram.

Politikvinnen mener utseende hennes er til hjelp i jobben.

- De fleste menn vil ikke slåss med meg, og lar seg arrestere uten særlig om og men. "Du kan arrestere meg når som helst", er en spøk jeg hører ofte, sier hun til avisen The New York Post.

Sepulveda tror at hun som kvinne legger en demper på potensielle konfliktsituasjoner.

- Med en kvinnelig betjent går man ikke så i forsvar. Det er mindre aggresjon og situasjonen roer seg.

Smellvakker modell: - Ja, jeg er politibetjent

32-åringen hevder enkelte arrestanter til og med har bedt henne ut på date.

Samantha Sepulveda har jobbet som politikvinne siden 2010. I 2013 ble hun invitert til å gå modell for et undertøysmerke, og har siden vært å se på catwalker fra England til Australia.

Modellen innrømmer at bildene hennes har fått enkelte til å heve øyenbrynene, men mener at hun hyller den kvinnelige kroppen.

- Folk som har problemer med disse bildene, kan se en annen vei, sier Sepulveda.

