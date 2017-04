Dame vi digger på Instagram: Rosanna Arkle

I likhet med modellen Alexis Ren planla ikke newzealandske Rosanna Arkle å bli en instagramkjendis. Men som sin modellkollega, oppdaget hun at bilder av seg selv i bikini tiltrakk seg horder av mennesker.

I dag bor 28-åringen i Australia og når ut til over tre millioner følgere. Hun kan innkassere 3000 australske dollar på én post, forteller modellen til avisen Gold Coast Bulletin.

Det tilsvarer rundt 20.000 kroner.

- Hvor mye du kan ta for et innlegg avhenger helt av hvor mange følgere du har. Det vanlige er å ta 0,1 prosent av antall følgere, forklarer hun til avisen.

Arkle startet ikke helt på skrætsj bare med et et heldig utseende og et strengt kosthold- og treningsregime. Hun fikk god drahjelp som TV-personlighet i TV-serien "The GC", som handler om personer som søker lykken på Australias Gold Coast.

Rosanna Arkles fire tips for suksess på Instagram 1. Sørg for at bildene dine holder høy kvalitet. 2. Invester i et godt digitalkamera som kan sende bildene trådløst til mobilen din. 3. Publiser bilder på riktig tidspunkt, mellom 18.30 og 21.00 om kvelden, eller om morgenen. 4. Plei kontakt med følgerne dine ved å stille spørsmål i bildeteksten. Eksempler er "Jeg vil gjerne vite hvor følgerne mine kommer fra, skriv det i kommentarfeltet" eller "Tagg en venn som liker ananas". Kilder: Rosanna Arkle, Gold Coast Bulletin

Kjendisstatusen har også fått drahjelp fra opptredener i Playboy og Sports Illustrated Swimsuit Issue. I dag er Rosanna Arkle en av kystens mest innflytelsesrike mennesker og sikrer seg sponsoravtaler og internasjonale modelloppdrag via instagramkontoen sin.

Her er noen av bildene hun deler med sine følgere:

F R E E D O M 🌴 @clash.studio Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) torsdag 04. Aug.. 2016 PDT

Favourite time of the day 🌴☀️ Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) mandag 10. April. 2017 PDT

🌿' I hate my bun!'🌿 😂😂😂 #PersonalJokes on set with @angelrileyphotography 😜✌🏽 @forloveandlemons Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) mandag 03. April. 2017 PDT

Surfs Up 🤙🏽 🌊 #Billabong #Australia #Surf Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) tirsdag 04. April. 2017 PDT

Selfies with my little nugget 🐶😝 Does anyone else have a million other names for their pets? Comment them below 👇🏽 We have so many, to name a few - Wiggle butts Taggle toffins Goonie Goonda Goondawindi Noon Noonie Noonie Nacka Oog Oogie Peanut Ooda Ooda Baby Boosh The Boogies #Pomeranian #InstaDog Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) fredag 06. Jan.. 2017 PST

Until next time Bali ✌🏽🌴 Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) mandag 13. Mars. 2017 PDT

⚡️ Waking up to a thunderstorm this morning 💕⛈ I love a good storm but hoping the clouds clear quickly as i'm meant to be shooting some magic with my good friend @angelrileyphotography today! ⛅️🌤☀️ Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) mandag 05. Des.. 2016 PST

This day a year ago... 💁🏼 Love how interactive my camera roll is on the new iphone 😜 Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) tirsdag 11. Okt.. 2016 PDT

Good Morning 💪🏽☀️💦 Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) mandag 10. Okt.. 2016 PDT

Happy Monday! New week new goals!! 🙌🏽🙌🏽🌴🌴 Booty Plan link in bio 💦💦 Et innlegg delt av Rosanna Arkle (@rosannaarkle) søndag 30. Okt.. 2016 PDT