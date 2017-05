Dame vi digger på Instagram: Kylie Jenner

Kylie Jenner er berømt for to ting. Å være Kylie Jenner og for sine mange, mange bilder på Instagram, først og fremst med trutmunn.

Den 19 år gamle halvsøsteren til Kim Kardashian er både skuespiller, modell og designer, men stjernestatusen røktes først og fremst via Instagram.

Her har Kylie Jenner ikke færre enn 94 millioner følgere, noe som gjør henne til klodens syvende mest populære person på bildedelingstjenesten målt i antall følgere.

En kan mene mangt og mye om Kardashian/Jenner-klanen, men vi hevder at Kylie er den klart kuleste. Ikke bare legger hun ut noen fantastiske bilder - det er en god grunn til at hun er så populær:

Hun setter virkelig pris på følgerne sine!

Kylie Jenner er ofte å se leende og smilende sammen med hylende fans, hun gir bort lassevis med penger via eBay og står også bak bevegelsen #IAmMoreThan.

I 2017 later det til at Kylie Jenner har skiftet fokus fra trutmunn til elegante nakenbilder. 20. mai la hun ut et nakenbilde i svart/hvitt, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Folk klikker - bokstavelig talt. Nærmere to millioner mennesker har likt bildet, som for øvrig har dratt på seg over en halv million kommentarer.



Her er det ting derimot blir litt vrient for Kylie Jenner, som ikke er like glad i alle sine fans ...

Det hagler med kommentarer hvor det kun står "lb". "Lb" betyr "like back". I utgangspunktet er det en hyggelig gest blant venner som kan hjelpe hverandre til mer synlighet på Instagram.

"Jeg liker ditt bilde, og så liker du mitt."

Når du har nærmere hundre millioner "venner", er det derimot bare plagsomt:



STOP WRITING LB ON ALL MY INSTAGRAM PHOTOS AND USING ME AS A WAY TO ADVERTISE YOURSELF. — Kylie Jenner (@KylieJenner) November 30, 2012

Vi føler med deg, Kylie! Her er noen ekstra visninger på bildene dine som plaster på såret:



