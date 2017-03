Dame vi digger på Instagram: Joanna Krupa

Hun har rukket å fylle 37 år, men modellen Joanna Krupa holder fortsatt koken. Den polskefødte skjønnheten har lenge trollbundet damer og menn over hele verden med sine opptredener i magasiner som Playboy, Maxim og FHM.

I 2016 gjorde Krupa som modellkollega Emily Ratajkowski, og stilte opp splitter naken for det erotiske magasinet Treats! (NSFW).

Foruten å være en populær modell og dyrevernaktivist, har Krupa også vært skuespiller i moderne klassikere som "Max Havoc: Curse of the Dragon", "The Dog Problem" og "Ripple Effect".

Større suksess har 37-åringen hatt i den amerikanske utgaven av "Skal vi danse", samt som programleder for den polske versjonen av "Top Model".

Krupa var også å se i realityserien "Real Housewifes of Miami" sammen med ektemannen, nattklubbeier Romain Zago.

Et langt liv i rampelyset til tross, som for så mange andre pene fjes så er det Instagram som gjelder i disse dager.

På bildedelingstjenesten legger den veldreide modellen ut bilder av sin hverdag, ofte i lettkledde situasjoner.

Nylig var Krupa på St. Lucia på ferie og delte en rekke lettkledde bilder av seg selv:

Jeg trener og jobber hardt for å holde meg i form. Hvorfor kan jeg ikke legge ut et bilde som viser at jeg er stolt av kroppen min? Joanna Krupa

Dette er ikke første gang modellen byr på seg selv i sosiale medier, og bildene falt (selvfølgelig) ikke i god jord hos alle.

Krupa ser dog ut til å bry seg like mye om kritikken som Donald Trump gjør om sannheter.

Noen uker tidligere la 37-åringen nemlig ut et bilde av seg selv i undertøyet med teksten "Fordi jeg kan. Elsk og respekter deg selv".

Tidligere i år ble hun intervjuet i radioprogrammet Domenick Nati Show. Her fikk Krupa blant annet spørsmål om kritikken hun ofte opplever som følge av bildene hun deler på sosiale medier.

- Om du er stolt av kroppen din og noen har et problem med bildene de ser på Instagram-kontoen din, så burde de ikke følge deg. Jeg trener og jobber hardt for å holde meg i form. Hvorfor kan jeg ikke legge ut et bilde som viser at jeg er stolt av kroppen min?

Modellen tror mye av kritikken kommer som følge av misunnelse.

- Jeg tror mange ikke er fornøyde med sin egen kropp, personer som ikke er i underholdningsbransjen og som ikke har baller nok til å legge ut sexy bilder av seg selv.

Vi støtter deg, Krupa.