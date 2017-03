Dame vi digger på Instagram: Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski (25) har lagt ut 21 nakenbilder på Instagram: - Nakenhet er ikke noe å være redd for, sier modellen.

SUPERMODELL: Emily Ratajkowski er kåret til verdens vakreste kvinne flere ganger, har tolv millioner følgere på Instagram - og synes ingen skal være flau eller redd for å være naken.

Supermodell Emily Ratajkowski (25) havnet for alvor på radaren til alle verdens menn da hun dukket opp toppløs og leken i musikkvideoen til Robin Thickes "Blurred Lines".

Kort tid etter ble hun kåret til verdens mest sexy kvinne av en rekke herremagasiner og debuterte deretter uten en tråd i Sports Illustrated Swimsuit Issue i 2014.

Emily Ratajkowski har dessuten langt mer å by på enn et vakkert ansikt. Hun er skuespiller og kvinnesaksaktivist, og en politisk meningsbærer som støttet Bernie Sanders aktivt og offentlig under nominasjonskampen i USA høsten 2016.

Får mye kritikk



Som en ung kvinne som stadig publiserer lettkledde bilder av seg selv på Instagram, er Ratajkowski vant til kritikk. Hun bøyer ikke lett av av den grunn.

Da Kim Kardashian ble kritisert for å poste en naken selfie, tok Ratajkowski henne i forsvar og deretter postet de et bilde hvor de poserte nakne sammen, for å fortelle kritikerne at de ikke lar seg stoppe.

"Vi er mer enn bare våre kropper, men det betyr ikke at vi er nødt til å skamme oss over dem eller vår seksualitet", var budskapet.

- Begge kjønn vil ha oppmerksomhet



I en mye omtalt kronikk i magasinet Glamour skriver Emily Ratajkowski om dobbeltmoralen hun mener slår inn når kvinner fotograferes nakne.

Modellens poeng er at begge kjønn vil ha oppmerksomhet, men at det er synlig på forskjellige måter.

- Sannheten er at begge kjønn ønsker å bli lagt merke til. Likevel ser vi på mannens ønske om oppmerksomhet som et naturlig instinkt, mens vi gir en kvinne merkelappen "narsissist", skriver Emily Ratajkowski i Glamour.

Emily Ratajkowski: - Min kropp, mitt valg

I kronikken trekker hun også fram et eksempel som kan være til ettertanke for mange:

Mens Mick Jagger i en alder av 73 år fortsatt opptrer med åpen skjorte og gjør seksuelle bevegelser på scenen, noe de fleste anser som naturlig for en musiker, får 58 år gamle Madonna kritikk for å opptre på lignende vis og må tåle beskrivelser som "et vrak" og "desperat", påpeker Ratajkowski.

- I en ideell feministverden blir ikke kvinner trykket ned for sine menneskelige, instinktive behov for oppmerksomhet. Vi blir ikke pålagt byrden med å forklare hver eneste handling. Vi blir ikke tvunget til å unnskylde at vi ønsker oppmerksomhet. Vi skylder ingen en forklaring, konkluderer hun.

#tbt ✨ Et innlegg delt av Emily Ratajkowski (@emrata) torsdag 19. Feb.. 2015 PST

- Ikke redd for å være naken

Og det spiller liten rolle for modellen at det er lite som overlates til fantasien. 25-åringen har stilt opp på en rekke friske fotoseanser, blant annet for det erotiske magasinet Treats (NSFW).

Til nettsiden Swim Daily har Ratajkowski sagt at hun ikke har problemer med å være naken.

- Jeg synes i grunn ikke at nakenhet er noe å være redd for eller flau over. Det er en måte å verdsette kroppen din på, så jeg er generelt ikke sjenert, sier hun.

Emily Ratajkowski har nærmere tolv millioner følgere på Instagram. Her har hun publisert over 20 nakenbilder. Her er den komplette samlingen:

Til slutt tar vi med det aller første bildet Emily Ratajkowski publiserte på Instagram: