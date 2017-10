DAB-sjokk: Får inn andres telefonsamtaler

(Moss Avis): – Jeg ble sjokkert, sier Ingvild Areklett Mørdre.

På vei hjem fra et kurs på Kalnes sykehus sammen med en kollega, havnet de i kø rundt Mosseporten senter. De satt og lyttet til musikk på radioen, men plutselig slo det inn en telefonsamtale.

– Vi var da i rundkjøringen etter avkjøringen fra E6. Vi fikk en helt klar og tydelig telefonsamtale som gikk ut på at en person skulle hentes ved Mosseporten senter. Da tittet kollegaen og jeg på hverandre for å få bekreftelse om at vi hadde hørt det samme. Deretter begynte vi å le, forklarer Areklett Mørdre.

– Samtalen vi hørte var helt klar og det var en toveiskommunikasjon. Dette er jo rett og slett skremmende og skummelt, legger hun til.

FM-BÅND: Med radioen innstilt på FM 87,5 kan man motta signaler fra andre biler dersom DAB-adabteret i disse sender og mottar over FM-nettet. Foto: Terje Holm (Moss Avis)

Testet ut

I forkant av telefonsamtalen hadde de helt ufrivillig fått inn avspillingen av en lydbok fra en annen bil.

– Ja, og den var ganske kjedelig, bekrefter hun med et smil.

I etterkant av denne hendelsen har familien testet ut om det bare var en tilfeldighet eller et faktum at andre konsekvent kan ta inn andres signaler til DAB-adapteret over FM-nettet.

– Mannen min har ved to anledninger fått inn andres telefonsamtaler, men det er stort sett andres musikk som fanges opp, sier Areklett Mørdre.

Svært uheldig

Per Morten Hoff er IT-ekspert, tidligere daglig leder for IKT-Norge og en av landets fremste eksperter på DAB.

– Dette var jeg ikke klar over, men det er helt klart svært uheldig. Slik skal det absolutt ikke være. Det er forbudt å snakke med telefonen til øret når man kjører bil, og derfor kobler mange telefonen via bluetooth til bilens radiosystem. Kobles telefonen via et adapter som sender over FM-nettet betyr altså det at samtaler kan høres av andre over FM-nettet og det er et betydelig brudd på personvernet, sier Hoff.

Når man kjøper og installerer et DAB-adapter, med en mottaker som tar inn signaler over FM-nettet, så kobles denne automatisk opp mot frekvensene FM 87,5 eller 87,6. Det betyr at alle signaler som går til bilens radio går gjennom den aktuelle frekvensen. Men det er ingen sperrer som gjør at det kun er bilen med det aktuelle adapteret som mottar signalene.

– Dette er definitivt ufrivillig avlytting, og det er det ingen som liker. Dette betyr jo at sensitiv informasjon kan lekke ut, kommenterer Per Morten Hoff.





– Skremmende og sjokkerende

Det er først og fremst når man står stille eller står i stillegående kø man får inn «informasjon» som ikke skal til ens egen bil.

– Står man i kø eller for eksempel parkert i vente på en ferje fra Moss og over til Horten, så kan det jo være at man tar opp telefonen og tar en telefon. Disse samtalene kan jo dreie seg om absolutt alt fra aksjetransaksjoner, salg av eiendommer, legesamtaler, en prat med banken og helt til samtaler av den mer trivielle sorten. Det er klart at mye av det som kan bli sagt ikke skal høres av andre, forklarer Per Morten Hoff.

– Så lenge risikoen er til stede for at andre hører på samtalen din, så er det skremmende og sjokkerende. Spesielt når man vet at over 40 prosent av bileiere i landet har montert DAB-adaptere, legger han til.

Helt ny informasjon

Helge Veum er avdelingsdirektør hos Datatilsynet og var heller ikke kjent med problematikken.

– Nei, dette var nytt for meg. Rådet må være at man ikke bruker DAB-adaptere som mottar signaler over FM-nettet til også å ringe over, sier Veum.

– Dette er åpenbart et problem som folk bør gjøres klar over slik at man forstår konsekvensen ved å ta en telefonsamtale med en telefon som er knyttet til et adapter via bluetooth. Det er lett å koble seg til, og de aller fleste forholder seg til dette adapteret som om det kun er dem selv som kan høre hva som blir sagt og spilt. Her må man rett og slett tenke seg godt om, legger han til.

Ikke overrasket

– Er du overrasket over at dette er mulig?

– Nei, det er jo egentlig logisk at en bil i nærheten kan ta inn signalene som også du får. Dette handler om senderens styrke og ikke minst hvor nær du står den aktuelle bilen. DAB er rett og slett en tilpassing av en forferdelig gammel teknologi, svarer Veum.

Selv om DAB-adaptere automatisk kobles til FM 87,5 eller 87,6, så har man en mulighet til å velge en annen frekvens selv, men det må gjøres manuelt.

– I dette tilfellet et det lett å koble seg til, men når noe må endres manuelt så står folk ofte over akkurat det og forholder seg til normalinnstillingen. Men man sikrer seg uansett ikke mot avlytting dersom man endrer frekvens, for denne frekvensen finnes hos alle andre også – det er bare å søke seg fram på FM-båndet, så det er uansett mulig å snike seg til informasjon man egentlig ikke skal ha, fortsetter Veum.

Tror det er trygt

I samtalen Ingvild Areklett Mørdre ufrivillig overhørte fremkom det ikke noen form for sensitiv informasjon, men hun er likevel skremt over at man kan sniklytte på andre som ikke er klar over problematikken.

– Folk trenger å vite om at dette skjer. Man tror jo det er trygt å snakke i telefon selv om man er koblet opp til DAB-adaptere via bluetooth. At det man snakker om ikke når andre enn de som mottar samtalen eller sitter i bilen. Men slik er det altså ikke. Følelsen av å kunne bli avlyttet er ikke god, sier hun.

Bekrefter mulighet

TT Micro er landets største produsent og leverandør av DAB-adaptere som sender signaler over FM-nettet og deres Tiny Audio er den mest solgte.

– Teoretisk sett så kan dette skje, men vi har ikke hørt om at noen har mottatt telefonsamtaler fra andre biler. Vi har rett og slett ikke tenkt på at det er mulig, sier Tore Vedvik som er én av eierne av TT Micro.

– Signalene går til nærmeste antenne i nærheten av den senderen informasjonen skal gå til. Står man nær en annen sender så er det logisk at det kan slå inn signaler i «feil» antenne, legger han til.

Bevisstgjøre kunder

– Hva vil dere gjøre i forhold til dette?

– Vi må snakke om hvilke grep vi skal gjøre internt hos oss. Vi tar dette til etterretning og det er viktig for oss at forbrukerne blir gjort oppmerksomme på det. Nå vil det stå i media at dette kan skje, men jeg tror jo også at vi vil sørge for å få fram dette problemet i brukermanualene til DAB-adapterne vi selger og på våre nettsider. Det er ingen som har tenkt på dette hos oss i det hele tatt, og vi skal sørge for at kjøperne blir mer bevisste på dette, lover Tore Vedvik.

Forstår reaksjon

Rent teknisk så skal ikke DAB-adaptere som kjøpes i butikker sende over mer enn 50 nanowatt, noe som er i henhold til fribruk-forskriftene.

– Det stemmer, men det er selvsagt noen som har sendere som er sterkere enn det. Ved 50 nanowatt, så har man en dekningsradius på rundt tre meter. Denne kan strekke seg til fem meter og det sier seg selv at dersom man står nær nok en annen bil med mottaker så vil det teoretisk være mulig å få den informasjonen inn i egen bil, forklarer Tore Lunestad som er sjefingeniør for kringkasting og DAB i Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

- Jeg har heller ikke hørt om at telefonsamtaler har slått inn i andre biler. Dette kan tyde på en effekt over det som er tillatt. Jeg forstår at folk reagerer på dette og det høres ikke bra ut, legger han til.

Ikke bare i bil

Det er ikke bare i biler man har montert DAB-adaptere, også i hus er det en del som har valgt denne løsningen.

– Ja, kjører man rundt i Moss, så oppdager man fort at man får inn signaler på de samme stedene, og det betyr nok at det er signaler fra andre steder enn biler. Nå ønsker ikke jeg å være en sniklytter, og lytter ikke på FM-båndet for å høre hva andre snakker om. For meg er det viktig å opplyse om dette, slik at andre blir klar over at den private samtalen nødvendigvis ikke er så privat likevel, avslutter Ingvild Areklett Mørdre.

