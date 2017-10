CNN: Netflix kansellerer «House of Cards»

Netflix-suksessen «House of Cards» kanselleres, melder flere amerikanske medier.

CNN har snakket med en kilde tett på produksjonen, som sier at serien avsluttes etter sesong 6, som er under produksjon i disse dager.

- Ikke noe med anklagene å gjøre

Avgjørelsen skal ifølge kilden ikke ha noe med overgrepsanklagene mot Kecvin Spacey, som spiller seriens hovedperson, Frank Underwood.

Spacey ble i helgen anklaget for å ha seksuelt antastet en skuespiller, som på tidspunktet var mindreårig.

I et intervju med Buzzfeed fortalte skuespiller Anthony Rapp om en hendelse i New York i 1986, da Rapp var 14 år gammel. Han endte opp på en fest hos Kevin Spacey, som utover kvelden skal ha forsøkt å forføre ham.

- Husker ikke

I en Twitter-melding mandag morgen norsk tid, skrev Spacey at han ikke husker hendelsen, men at han beklager på det sterkeste hvis det har skjedd.

- Helt ærlig så husker jeg ikke dette. Det må i så fall ha vært over 30 år siden. Men hvis jeg har oppført meg slik han beskriver, så skylder jeg ham en unnskyldning for hva som da må ha vært en svært upassende oppførsel i beruset tilstand, og jeg er lei meg for at han har båret med seg de følelsene i alle disse årene, skriver Spacey. Han starter hele innlegget med at han har stor respekt for Rapp som skuespiller.

Ikke på settet i disse dager

Netflix har ikke bekreftet at «House of Cards» kanselleres etter sjette sesong, men har uttalt seg til CNN om anklagene mot Spacey.

- Media Rights Capital og Netflix er svært bekymret over nyhetene som omhandler Kevin Spacey. Som svar på opplsyningene kom ledere fra begge selskapene til Baltimore i ettermiddag for å møte skuespillere og ansatte for å sørge for at de føler seg trygge og ivaretatt. Som tidligere planlagt jobber ikke Spacey på settet nå.