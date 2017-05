Chris Rock til Norge

Chris Rock er en av verdens mest kjente komikere. I oktober kommer komikeren til Stavanger og Oslo for å holde show, melder Live Nation.

Det er i forbindelse med verdensturneen Total Blackout at Rock besøker Norge. Han skal også innom en rekke andre byer i Europa, samt Australia.

Foreløpig er det kun Stavanger 4. oktober og Oslo 7. oktober som er bekreftete datoer i Norge.

Rock startet humorkarrieren i hjembyen New York som 19-åring i 1984. Samtidig fikk komikeren flere småroller i serier som "Miami Vice". Etter å ha blitt oppdaget av Eddie Murphy på en humorklubb, fikk han også en rolle i Murphys actionkomedie "Beverly Hills Cop II".

I 1990 fikk han sitt store gjennombrudd som medlem i det legendariske sketsjshowet "Saturday Night Live".

Det var som medlem av SNL at Rock møtte Adam Sandler, som han senere skulle lage en rekke (langt under middels gode) filmer med. Ifølge Live Nation arbeider Rock sammen med Sandler for å utvikle en ny serie for Netflix.

Rock har hatt roller i filmer som "Grown Ups" og "Death at a Funeral", samt lånt bort stemmen sin til zebraen Marty i animasjonsfilmene "Madagaskar". TV-serien "Everybody hates Chris" var basert på Rocks egen oppvekst i Brooklyn, New York.

I 2016 var komikeren vært for Oscar-utdelingen. Han har selv funnet fire Emmy-priser og tre Grammy-priser i løpet av sin 30 år lange karriere.

Rock er også en meget populær mann på sosiale medier, og har over 5 millioner følgere på Twitter.

Billettalget starter 10. mai.

Live Nation opplyser om at "ingen telefoner, kameraer eller smartklokker vil være tillatt inne på showet. Disse enhetene vil bli puttet i forseglede poser ved inngangene, men publikum vil selv ta vare på disse.".

Fra før er det kjent at Michael McIntyre, Ricky Gervais og Russell Howard tar turen til Norge i løpet av året.