Canada kan bli det andre landet til å legalisere marijuana

Canada tar nye steg mot å legalisere marijuana, og det er ventet at nasjonen kan vedta de nye lovene allerede i 2018, skriver ABC News. Det mest kontroversielle er uansett aldersgrensen kanadierne ønsker å sette.

Canada ønsker at aldersgrensen for marijuana skal være 18 år, hvilket er tre år yngre enn i de amerikanske statene som har legalisert marijuana.

Grunnlaget skal være et ønske om å ta stoffet vekk fra svartebørsen, og få ungdommene vekk fra kriminelle som potensielt hadde solgt stoffet til personer under 21.

- Å ta business vekk fra dem må være pålagt, mener jeg, sa tidligere politisjef i Toronto, Bill Blair. Han arbeider nå som assistent i parlamentet for Canadas statsminister, Justin Trudeau.





Valgkampanje



Legalisering av marijuana var en stor del av Trudeaus valgkampanje da 45-åringen ble stemt frem som statsminister i 2015. Det er ventet at den canadiske staten kommer til å regulere vekst, samt finne ut skatten som skal kreves på produktet.

Per nå har kun åtte amerikanske delstater, samt Washington D.C. gått med på legalisering. Canada kan dermed bli det andre landet som legaliserer marijuana i hele landet, etter Uruguay legaliserte marijuana i 2013.

Det er uansett ikke alle som er like fornøyde med forslaget om å sette aldersgrensen til 18 å. Dr. Granger Avery er blant motstanderne av forslaget.

- Vår anbefalning er at man utsetter dette til man blir så gammel som overhode mulig. Helst til etter fylte 25 år, sa presidenten for det Canadas medisinske forbund.

Usikkerhet



Flere helseeksperter har nemlig satt spørsmål ved effekten rundt cannabis-røyking, og hva slags konsekvenser det kan ha på hjerner som fortsatt er i utvikling.

Et annet punkt for kritikk skal være hvorvidt marijuana kan lede til andre problemer i fremtiden.

- En av syv ungdom som har brukt cannabis vil utvikle avhengighet, hvilket på virker livet, utdanning, ønsket om jobb, samt sosiale og emosjonelle forhold, sa Christina Grant, professor for pediatri ved McMaster University i Ontario.

Lovforslaget om legalisering vil uansett tillate de ti canadiske provinsene å kunne bestemme aldersgrensen selv. Det er ventet at i hvert fall tre provinser (Quebec, Manitoba og Alberta) setter aldersgrensen til 18, etter som dette er drikkealderen i provinsene.

De nye lovene vil slå knallhardt ned på personer som vil forsøke å selge stoffet til ungdom under 18 år. Det er foreslått at dersom man blir funnet skyldig i å selge eller skaffe marijuana til barn under alderen kan man få opp til 14 år i fengsel i Canada.