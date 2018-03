Camilla Rørholt er Norges beste kvinnelige pokerspiller 2018

DUBLIN (Side3): Det ble en knalltøff duell mellom venninnene Camilla Rørholt og Mari Nitteberg i kampen om å være Norges beste kvinnelige pokerspiller i 2018. I et sylfrekt spill fra Rørholt satte hun Nitteberg all in med konge-to på hånden mot motstanderens par i ni.

Til Side3 sier Rørholt at det er med blandende følelser at hun tar imot tittel som vinner av 2018s "Ladies Event".

- Jeg vet faktisk ikke hva jeg føler nå. Mari er en veldig god venninne av meg. Det er en blandet følelse av at det er deilig å vinne, men allikevel skulle jeg gjerne vunnet på en annen måte.

Kongen Rørholt trengte for å vinne kom nemlig på siste kortet fra dealeren.

Les også: 2000 nordmenn reiser til Irland for å spille poker. - Det er helt sykt.

Til tross for at pokergudene var med Telemarks-jentas siste spill for kvelden, er hun veldig fornøyd med egen innsats gjennom de to dagene "Ladies Event"-turneringen har vært spilt.

- Jeg er kjempefornøyd med spillet mitt i hele dag. Mesteparten av tiden har det vært veldig solid spill, men det var en periode i går som var tung. Jeg ble flyttet rundt til forskjellige bord hele tiden, så jeg fikk aldri bygget noe moment. Men de to siste timene i dag var veldig bra, med god flyt.

Følg NM direkte på ViMennpoker her.

- Jeg hadde en bløff-all in i går som snudde spillet totalt fra meg. Det var litt enten ha 15.000 sjetonger eller 40.000 sjetonger. Etter det gikk ting veldig greit, smiler den ferske norgesmesteren.

Rørholt har spilt poker i mange år og var en av favorittene til å ta tittelen. Hun har deltatt i åtte norgesmesterskap i utlandet, men aldri vunnet en offisiell NM-tittel live. Hun har en tittel fra online NM i turbo.

Det var deltagerrekord under årets dameturnering med 113 kvinner fra start. Innkjøp var på 400 euro (3800 norske kroner). Førstepremien er på 10.480 euro, 99.500 norske kroner. Rørholt sier hun solgt unna en del prosenter, noe som betyr det er en del venner og bekjente som kan vente seg en hyggelig slump med pokerpenger på konto de neste dagene. Rørholts andel skal gå til ferietur.

- Kjæresten og jeg skal en tur til Afrika i april, så pengene kommer godt med med, sier Rørholt.

Så langt i mesterskapet har vi fått to andre norgesmestere: Kevin Larsen i PLO og Tobias Leknes i Texas hold'em fixed limit.

Følg NM direkte på ViMennpoker her.