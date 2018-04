BMWs morsomste blir enda villere

Betydelig dyrere

Dagens M2 skal greie 0-100 km/t på 4,3 sekunder, mens Competition-utgaven skal greie samme øvelse på 4,2 sekunder, med en syvtrinns M DCT-kasse (M Double Clutch Transmission). Med manuell girkasse er sifferet 4,4 sekunder. Topphastigheten på 250 km/t utvides til 280 km/t ved bestilling av «M Driver’s Package».

M2 Competiton byr åpenbart på enda mer av det gode som dagens M2 representerer. Malurten i begeret er prisen. Med syvtrinns automat vil M2 koste fra 974 100 kroner. Med manuell girkasse starter prisene på 995 000 kroner. Det betyr at M2 Competition blir betydelig dyrere enn dagens M2 som koster fra 821 300 kroner. Prisøkningen skyldes primært at M2 Competition er typegodkjent etter den nye WLTP-standarden som gir et høyere offisielt C02-utstlipp enn den tidligere NEDC-standarden.

Med manuell girkasse er forbruket oppgitt til én liter på mila og et CO2-utslipp på 225 g/km. Med DKG-automatgirkasse skal forbruket ved blandet kjøring ligge på 0,92 l/mil med et C02-utslipp fra 209 g/km.