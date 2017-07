Bilen var så fullastet av planker at frontruten ble knust

( Bergensavisen): Det var under en kontroll ved Lagunen onsdag formiddag at en bil full av planker kom kjørende forbi.

– Vi ble urolige da vi så den komme, og vinket den inn til kontroll, forteller seksjonsleder for kjøretøy i Bergen, Tommy Alsaker, til BA.

Han forteller at vegvesenet ble nødt til å forklare alvoret i situasjonen til sjåføren.

Vinduet knust

– Vi så jo at vedkommende ikke hadde noen sikt til høyre ut vinduet, og heller ikke i sidespeilet. Vinduet var blitt knust av plankene. Ved en kraftig oppbremsing kunne man risikert at plankene hadde kommet flygende ut som prosjektiler og truffet andre personer, sier Alsaker.

Han påpeker dessuten at manglende sikt på høyresiden kan få alvorlige konsekvenser.

Vegvesenet ba derfor sjåføren om å ta ut nok planker til at det ble oversiktlig å kjøre. Sjåføren innrettet seg etter instruksene han fikk fra vegvesenet.

Føreren er meldt til politiet.

Fire barn uten sikkerhetsbelte



Under kontrollen stoppet Vegvesenet blant annet også en bil med fire barn sittende uten sikkerhetsbelte i baksetet.

– Sikkerhetsbeltet redder liv og konsekvensene uten kan være fatale. Der har fører et ansvar for at barna er sikret, sier Alsaker.

Fire personer var dessuten én mer enn bilen var tilrettelagt for. Føreren ble ilagt gebyr og meldt til politiet.

– Vi har et hovedfokus på trafikksikkerhet og vi jobber mot en nullvisjon. Null hardt skadde og null drepte i trafikken.