Betalte 85.000 kroner for en dram. Fikk seg en overraskelse da flaska ble åpnet

En kineser på ferie i Europa bestemt seg for å slå på den virkelige store tromma, da han spanderte en dram på seg selv. I en sveitsisk hotellbar bestilte han et glass av en vintage skotsk whisky til 7600 pund, eller rundt regnet 85.000 norske kroner.

Flasken var fra før uåpnet og merket som en 1878 Macallan single malt, og prisen kineseren måtte ut med er antatt å være verdens høyeste, melder BBC. Zhang Wei (36) er blant Kinas best betalte nett-skribenter, og poserte i etterkant i diverse medier med flaske, dram og prislapp.

Men noe var ikke helt som det skulle, - whisky-eksperter la merke til avvik i kork og etikett. Waldhaus Am See i St.Moritz, som er kjent for sin samling eksklusive dråper, sendte derfor prøver av whiskyen til eksperter ved Rare Whisky 101 (RW101), i Dunfermline, Skottland. De fikk blant annet hjelp til karbondatering ved Oxford-universitete, i sin analyse av de edle dråpene.

Resultatet var nedslående for de som ønsker noe eksklusivt: whiskyen er så godt som garantert ikke destillert før 1970. Med 95 prosent sikkerhet anslås den å være laget mellom 1970 og 1972.

I tillegg er det snakk om en blended Scotch, og altså ikke en single malt.

- Som samleobjekt er flasken så godt som verdiløs, ifølge RW101

Hotellet har godtatt analysen, og har betalt pengene tilbake til Wei. Synd for de samlebevisste - hadde det vært ekte vare, hadde flasken hatt en verdi på over 2.3 millioner kroner.

Hvor den falske flasken er fra, sier historien ikke noe om, men den ble kjøpt av den nåværende hotell-eierens far for 25 år siden.

UEKTE: Kjøper Zhang Wei og hotelleier Sandro Bernasconi smaker på de ikke fullt så edle dråpene.