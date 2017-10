Bestilte plastbokser på Amazon, fikk 30 kilo marihuana

Et par i Orlando i USA fikk seg litt av en overraskelse da de åpnet Amazon-pakken de fikk i posten, skriver den lokale nyhesstasjonen WFTV 9.

Paret, som har latt seg intervjue anonymt, skal ha bestilt plastbokser til lagringsbruk, men reagerte da pakken var lang tyngre enn ventet. Da de åpnet den, fant de 30 kilo marihuana.

De ringte politiet, som ble like overrasket som paret selv.

- Da den første politibetjenten kom hit, så var hun i vantro, uttalte kunden til WFTV 9.

Paret skal ha tatt kontakt med Amazon, uten å ha fått snakke med noen av sjefene. Til slutt skal de ha fått et gavekort på 150 dollar, med denne meldingen: «Jeg kan ikke gjøre mer med saken i nåværende stund.»

- De viste ingen bekymring for kundens sikkerhet, sier paret, som i begynnelsen var bekymret for at noen skulle forsøke å bryte seg inn i hjemmet deres.

Amazon har uttalt at kundeservice har tatt seg av saken:

- Vårt kundeservice-team har vært i direkte kontakt med kunden med tanke på deres bekymringer og vil nå samarbeide med politiet for å etterforske saken, sier en talsperson for Amazon.

Politiet har ennå ikke foretatt noen pågripelse, men etterforsker fortsatt saken. Hendelsen er omtalt av en rekke internasjonale medier, som BBC, TIME og FOX.