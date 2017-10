Bert Beveridge tok opp 700.000 kroner i kredittkortgjeld - nå er han verdt 20 milliarder

Hva er det første landet du tenker på når du hører ordet vodka?

Russland? Polen? Finland? Sverige?

Hva med USA? Ikke det, nei? Vel, da kanskje det er på tide å åpne horisonten, for visstnok skal en av verdens aller beste vodka-produsenter stamme fra Texas.

Startet på fest



Møt Bert Beveridge (55), mannen bak det amerikanske vodkamerket Tito's Handmade Vodka. På rundt 20 år har amerikaneren klart å bygge opp en av landets mest populære spritmerker. I samme slengen har Beveridges personlige formue plassert han på Forbes liste over USAs 400 rikeste.

Ikke dårlig for en mann som måtte sove på sofa og gulv hos venner og bekjente for å få drømmen om sitt eget vodkadestilleri på beina. Historien om Tito's vodka starter, naturlig nok, på en fest på starten av 1990-tallet.

TO TOMME HENDER: Bert Beveridge startet med to tomme hender. Nå er selskapet hans verdt 2,5 milliarder dollar - nærmere 20 milliarder kroner.



- Er ikke du vodkamannen?



Beveridge er utdannet geolog og geofysikk, og fikk seg jobb i olje- og gassektoren etter studiene. Store deler av sin profesjonelle karriere ble tilbragt i hjemstaten Texas, eller i oljerike nasjoner som Venezuela og Colombia. Etterhvert bestemte Beveridge for å trappe ned jaget etter det svarte gullet, all jobbingen og reisingen. I stedet startet han en roligere tilværelse innen huslån-bransjen.

På fritiden laget han hjemmebrent sprit, en ikke uvant hobby i Texas og andre stater i USA. Favoritten var vodka, gjerne laget etter bestefarens oppskrift på vodka med smak av habanero. Spriten ga Beveridge til venner og familie i julegave.

Lenge var det hele bare et tidsfordriv, en hobby. Drømmen og ideen om et eget vodka-destilleri kom på en hjemmefest hos en kompis på begynnelsen av 1990-tallet.

- Jeg var på en fest da en fyr kommer opp til meg og spør: «Er ikke du han vodka-fyren?». Jeg svarte «nei, jeg er han huslån-fyren». Men etter det, klarte jeg ikke å slutte å tenke på hva han fyren hadde sagt. Det føltes ut som han forsøkte å fortelle meg at jeg burde produsere og selge min egen vodka. Dette var første gang jeg seriøst begynte å vurdere nettopp det, forteller Beveridge på merkets egen hjemmeside.

De neste månedene reiste den aspirerende destillatøren til spritutsalg over hele staten Texas, i håp om å få bare én til å ta inn hans variant i deres butikker. Utsalg etter utsalg takket høflige nei. I Texas var det få, om noen, som kjøpte og drakk vodka.

Alle avslagene til tross, ett meget viktig tips fikk han.

- Alle sa at det var knallhard konkurranse i vodkamarkedet, men dersom jeg kunne komme opp med en sprit så silkemyk at unge damer kunne drikke den ren, var jeg inne på noe.

Uheldigvis visste hverken Beveridge eller noen av spritbutikk-eierne hvordan han skulle klare å komme fremt til den perfekte matchen. Dette var år før internett og Google eksisterte, så Tito-grunnleggeren måtte ty til et sted dere under 20 år bare har hørt gjetord om: Biblioteket.

Dette magiske stedet var fullt av informasjon, spesielt om tidligere, ulovlige destillerier og deres teknikker fra forbundstiden i USA.

HÅNDLAGET: I starten gjorde Bert «Tito» Beveridge det aller meste selv. Her fra et intervju med lokal-TV etter spriten begynte å få anerkjennelse i området.

Vodka lages som oftest av potet, men Beveridge bestemme seg for at Tito's skulle lages av gul mais. Bruken av mais gir en noe søtere ettersmak. Etter basen var bestemt, brukte Beveridge venner og bekjente de neste årene som prøvekaniner for å finne den rette balansen mellom ingrediensene.

- Jeg gikk ut og kjøpte alle de bestselgende vodkaene på markedet. Så testet jeg ut ut forskjellige blandinger til alle mine venner likte min bedre enn hva du kunne kjøpe på butikken, har Beveridge fortalt.

Samtidig som gründeren testet seg frem til riktig produkt, forsøkte han å skaffe seg nok investerer. Ifølge en nyhetsreportasje fra 1990-tallet, var Beveridge overbevist om at investorer ville stå i kø for å spytte penger inn i den lille bedriften. Gründeren hadde regnet med at han ville trenge og få rundt 18 millioner dollar av investorene til å starte opp storstilt produksjon.

Men å starte med lovlig produksjon av sprit i mulighetens land viste seg å være vanskeligere enn hva man kanskje skulle tro. Aldri tidligere hadde det vært et lovlig destilleri i delstaten Texas, og det var mange i delstatens byråkrati som ønsket at det skulle forbli slik. Potensielle investorer satt dermed på gjerdet som følge av at de alle var overbevist om at Beveridge aldri ville få tillatelsene han trengte.

For «han vodka-fyren» var det utenkelig å gi seg etter å ha kommet så langt. Beveridge ville ikke la mangel på byråkratisk støtte eller investorer på stå veien for drømmen. Amerikaneren brukte alle sparepengene sine, tok opp 88.000 dollar i kredittkort-gjeld (fordelt på 19 kredittkort) og kjøpte inn det han trengte for å bygge et mikrodestilleri i ødemarken i Austin, Texas.

Navnet på brennevinen kommer fra hans eget kallenavn som ung gutt, Bertito, eller Lille-Bert.

FØRSTE HJEM: Det var ikke mye som minnet om verdensklasse da destilleringen av vodkaen ble startet i denne bygningen på 1990-tallet. Nå har selskapet flyttet til mye større produksjonslokaler. Man anslår at de vil selge rundt 58 millioner flasker med vodka i løpet av 2017.

En av verdens beste

De neste årene produserte Beveridge Tito's vodka bokstavelig talt for hånd på mikrodestilleri. 55-åringen tappet flaskene, limte på etikker, pakket ned og leverte ut brennevinet selv.

Vodkaen ble en lokal hit på barer og nattklubber delstaten over. Etter åtte måneder til salgs i spritbutikker i Austin, var det den mestselgende vodkaen i området.

DEN AMERIKANSKE DRØMMEN: Bert Beveridge lever virkelig den amerikanske drømmen. Etter 20 år med hardt arbeid er vodka-selskapet hans nå verdt nærmere 20 milliarder kroner. Mye av pengene går til å redde hjemløse hunder.

Det store gjennombruddet for selskapet kom i 2001, da Tito's Handmade Vodka ble invitert til å delta i World Spirits-konkurransen i San Francisco. Konkurransen er ansett som en av de viktigste kåringene innen brennevin-segmentet og Beveridge sendte avgårde noen flasker. I konkurranse med over 70 av verdens mest kjente vodkamerker, stakk «Lille-Bert» av med den gjeveste prisen: Dobbelt gull. Utmerkelsen henger høyere enn «bare» gull og tildeles sjeldent. Dobbelt gull er det nemlig kun produkter juryen anser som blant verdens beste som mottar.

Etter det har pilen kun pekt oppover for merket. I 2013 inngikk selskapet en meget lukrativ avtale om å være det eneste vodkamerket hos flyselskaper som United Airlines, American Airlines og Jet Blue. I 2016 solgte Tito's rundt 45 millioner flasker verden over. Selskapet anslår at dette tallet øker til 58 millioner i 2017. Selv om brennevinet ikke lenger håndlages av Tito, er oppskriften den samme som for 20 år siden.

God for milliarder



For Beveridge har brennevins-hobbyen blitt en lukrativ reise. I oktober 2017 havnet amerikaneren for første gang på Forbes liste over USAs 400 rikeste personer. Ifølge magasinet har Beveridge, som er eneeier av selskapet, en personlig formue på 2,5 milliarder dollar - nærmere 20 milliarder kroner.

Ikke dårlig for en mann som startet med en drøm, hjemmebrenning-utstyr og 700.000 kroner i kredittkortgjeld.

(Kilder: Brobible, Forbes, Wikipedia, Tito's Vodka)

