Bak denne døren skjuler det seg whisky til over 10 millioner kroner

Når Side3 spør om de edle dråpene er verdt over 10 millioner norske kroner, hinter Paterson til at han synes prisen er lav.

I skapets mange skuffer, ligger det også spesialdesignet drikkeglass, hansker og pusseklut, "reise-esker" til å kunne ta med seg en flaske på en hyttetur eller piknik, samt korker som vil sørge for at whiskyen beholder den gode smaken selv etter år i skapet.

Foruten de tolv flaskene ekstrem eksklusiv whisky, får man også en håndskrevet bok signert Paterson som forteller alt man trenger å vite om de forskjellige dråpene og inspirasjonen til samlingen. Til Side3 forteller Paterson at han brukte godt over ett år på å skrive boken. Selve samlingen har destillereren brukt rundt fem år på å sette sammen.

Alle flaskene er håndblåst der det velkjente hjorteemblemet til Dalmore er iført flasken i sølv. Skapet, som her laget for hånd av en lokal møbelsnekker, følger med på kjøpet og vil bli transport hvor som helst i verden for kjøperen.

For dem som ikke kjenner til han, er Robert Paterson en levende legende innen whisky-verden. Skotten har vært lidenskapelig opptatt av whisky siden han var åtte år gammel og ble med faren på jobb på et destilleri i Glasgow. Etter den tid var det ingen vei tilbake.

Med på kjøpet får du et eget skap for å oppbevare whiskyen. Det medfølger selvfølgelig "reiseesker" for å transportere dersom du skal på en bedre middag, piknik eller annet som betyr du må frakte flaskene.

The Paterson Collection er en samling bestående av 12 flasker whisky fra destilleriet Dalmore i Skottland. Helesamlingen har en prislapp på over 10 millioner kroner.

Den 70 år gamle skotten forteller at samlingen ikke vises frem til hvem som helst. For å kun få en titt, må du være en seriøst interessent.

- Denne samlingen viser vi kun frem til spesielt inviterte. Kan du se for deg horder av mennesker som kommer å tar på, flytter og undersøker flaskene? Nei, nei. Det hadde blitt kaos. Har du pengene, så får du se. Så enkelt er det.

- Er det noen som har uttrykt interesse for samlingen?

- Det er noen stykker fra Midtøsten og Asia som har hintet at de er interesserte, men den er ikke solgt - enda, sier Paterson hemmelighetsfull.

Verdens dyreste samling



Nylig ble det kjent at en samling av 100 flakser med eksklusiv japansk whisky skal auksjoneres bort i mars. Eksperter anslår at samlingen vil bli solgt for rundt 500.000 pund, over fem millioner kroner. Med andre ord, fem millioner mindre enn Dalmores samling.

Distillery Ambassador ved Dalmore, Shauna Jennens, sier at deres samlingen på 12 flasker er verdens dyreste.

- Det er alltid vanskelig å sammenligne priser på slike samlinger. Noen består av hundre flasker, andre ti. Det er ingen hemmelighet at flere slike whisky-samlinger har blitt solgt for astronomiske priser de siste årene, men så vidt jeg vet er dette per dags dato den aller dyreste som er til salgs i hele verden, forteller Jennens.

Hun legger til at de har fått en rekke useriøse tilbud på samlingen.

- Jeg har opplevd på whisky-messer at representanter for lysskye forretningfolk har tilbud kontanter for samlingen og hatt med seg en koffert full av penger. Men for oss er det viktig å finne den riktige kjøperen, sier Jennens.

Paterson er enig. Han legger til at de venter på den rette kjøperen, før de lar den eksklusive samlingen få et nytt hjem.

- Whisky er lidenskap, kjærlighet og gode venner. For meg er ikke disse whiskyene en investering, men noe som skal nytes av folk som setter pris på dem. Jeg har lagt ned mye arbeid i hver eneste flaske for å gi dem særpreget og finesse. Hele samlingen er min baby og veldig spesiell for meg. Jeg håper virkelig at de havner hos noen som vil dele dem med gode venner, sier 70-åringen lidenskapelig, før han legger til:

- Og om jeg ser noen forsøker å blande noen av disse whiskyene med Coca-Cola, vil personlig ta jeg livet av dem, sier Paterson med en minimalt spøkefull tone.