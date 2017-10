Åtte stjerner anklagd for trakassering av kvinner

Anthony Weiner ble tidligere i år dømt til fengsel i 21 måneder for å ha sendt sexmeldinger til en mindreårig. Dette var tredje gang han ble avslørt mens han var gift med Hillary Clintons rådgiver Huma Abedin.

Weiner var en fremadstormende politiker i det demokratiske partiet her i USA, inntil han trakk seg fra Kongressen i 2011 da det kom fram at han hadde sendt uanstendige bilder av seg selv til en kvinne via sin Twitter-konto.

To år senere stilte han som borgermesterkandidat i New York, da det viste seg at han igjen hadde sendt upassende meldinger til en kvinne – denne gang under aliaset «Carlos Danger».

Tredje gang var det den britiske tabloidavisen The Daily Mail som avslørte at han i flere måneder hadde sendt uanstendige bilder til en 15 år gammel jente. Det var dette som førte til at han nå sitter i fengsel.