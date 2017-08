Asgeir sin enorme blåsteinbit er over dobbelt så tung som norgesrekorden

Les også: Asgeir med unik microfangst

Asgeir Alvestad er en av de mest profilerte og erfarne sportsfiskerne i Norge, med en rekke fantastiske fangster knyttet til navnet sitt. De siste årene har han brukt mye tid på å prøve å få så mange arter som mulig på stang innenfor landegrensene våre, og i løpet av Svalbard-turen ble det hele fire nye artskryss, blåsteinbiten inkludert.

Hos Artsfiske.com, siden der de norske artsfiskerne registrerer sine fiskelister, står han nå bokført med 134 forskjellige fiskeslag fra norske farvann (når Svalbard-fangstene er lagt inn). Dette er flest av samtlige i databasen, som i skrivende stund teller 649 registrerte artslister.

– For de aller fleste, meg selv inkludert, har blåsteinbiten alltid vært en utopisk drømmefisk som egentlig ikke har blitt sett på som veldig sannsynlig å noen gang få. Arten var faktisk ikke i tankene mine før den ble tatt på stang for første gang i norske farvann i fjor høst. Men nå skulle vi jo faktisk til Isfjorden, det samme stedet der denne ble tatt, og da var jeg selvfølgelig godt forberedt på å gjøre et forsøk etter arten. At det slo så til de grader er likevel helt fantastisk, og at fisken var rekordstor er en fin bonus, sier Alvestad til Hooked.

Alvestad, som også skriver om sine mange fiskeeventyr på sin populære fiskeblogg, hadde rigget utstyret med glidebom, slep og en agncombo av makrell og blåskjell da “vannbøffelen” bestemte seg for at det var middagstid. Bunnforholdene var en mellomting mellom grus og finere sedimenter, og det var altså rundt 300 meter dypt på plassen.

– Dette var en fantastisk opplevelse, og jeg kommer selvsagt til å sende inn norgesrekordkrav på fisken. Det bør alle som får rekordstore fisker gjøre, slik at vi har gode lister på hvor store eksemplarer av de forskjellige artene som faktisk er tatt her til lands. For min del er dette en av de absolutte toppfiskene jeg noen gang har fått, og hele scenen utenfor Svalbard gjorde opplevelsen enda større, sier han til Hooked.

At han nå troner øverst på listene til Artsfiske.com tenker ikke Alvestad så veldig mye på, men han har aldri angret på at han kastet seg på artskjøret for alvor for noen år siden.

– For meg er det at jeg for øyeblikket har flest arter i Norge mest en bekreftelse på at jeg har og har hatt mye glede av å ha sportsfiske i livet mitt. En artsfisker lærer noe nytt hver dag, og utfordringene står i kø. Det er akkurat slik jeg liker det. Blir fiskingen en rutine, blir ting raskt litt kjedelig, spesielt når en fisker så mye som jeg gjør, sier han til Hooked.

Med 134 registrerte arter på stang i Norge, begynner listen over enkle fangster å krympe dramatisk for Lillesand-karen. Den snåle og nattaktive strandtangbrosmen står høyt på ønskelisten, og dette er en art det nok kommer til å bli brukt en del tid etter nå i høst.

– Jeg tipper at 150 arter kan være oppnåelig i Norge i løpet av noen år, men da må vi trolig fintune taktikken lengre til havs og lenger nord i landet. Det finnes ganske mange småarter, og noen større, det absolutt burde være mulig å fange med nye teknikker, og da spesielt på dypt vann. Det blir en perfekt utfordring for både meg og alle artsfiskevennene mine, sier Alvestad til Hooked.

PS: Svalbard-turen til Alvestad og seks kompiser fra NKML ble i sannhet et fiskeeventyr det er vanskelig å forestille seg om en ikke var fysisk til stedet selv. Vi skal likevel gjøre et hederlig forsøk gjennom tekst og bilder, så pass på at du svinger innom Hooked i løpet av kvelden, også. Du kommer ikke til å angre.

