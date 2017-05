Antatt nazist skamslått av sinte innbyggere

YOUTUBE var en av kanalene som russeren brukte for å spre sitt hat.

Mobben gikk til angrep på den antatte nazisten - han liker å omgi seg med svastika og naziflagg - etter at han i flere måneder hadde terrorisert innbyggerne i den meksikanske feriebyen med vold, trussel om vold og fornærmelser , både ansikt til ansikt på på sin YouTube-konto, som nå er deaktivert .

«Russeren knivstakk en person. Han mister mye blod», kunne man høre en av deltakerne si i en av direktesendingene, ifølge The Daily Beast .

42-åringen stakk en tenåring gjentatte ganger i magen med en kjøkkenkniv. Det førte ifølge nyhetsbyrået til at enda flere sluttet seg til angrepet på russeren.

Se angrepet her (NB! Vi advarer om sterke bilder!):

NEW YORK (Nettavisen): Først da den 42 år gamle russeren lå blodig på taket av sitt eget hjem i Cancun, med kraniebrudd, senket den sinte mobben sine slagvåpen og gikk hjem.

Avisen El Universal forteller at han ble kalt «#LordNaziRuso» eller «den nazi-russiske lorden».

Skrøt av voldtekt

I én video sier han «drep disse lusene» mens han viser en far og et barn på en restaurant. I en annen tråkker han på maten til fire personer som sitter utendørs.

I en tredje video skryter han av å ha utført en voldtekt og forteller at han måtte oppsøke kvinnen dagen etterpå for å forsikre seg om at hun ikke gikk til politiet.

Videobilder fra hans eget hjem viser at han liker å omgi seg med naziflagg og svastikategn.

På Facebook har russeren postet en video der det ser ut til at han løper ned en eldre kvinne hjemme i Russland, i byen Elektrostal. Russisk media melder at han tidligere terroriserte befolkningen der også.

I etterkant av den hendelsen ble han ifølge The Daily Beast satt under overvåkning og innlagt på psykiatrisk sykehus i Russland.

Så sent som i desember ble han fengslet i Mexico, på grunn av sin voldelige oppførsel mot innbyggerne i Cancun.

I koma

Fredag postet russeren på Facebook at «han følte seg eventyrlysten». Noen timer senere postet han en lapp hvor han hadde skrevet «sug *** min, meksikanske dritt» mens han lo av reaksjonene han fikk både på Facebook og ifølge The Daily Beast også over telefon.

Til slutt fikk altså innbyggerne i Cancun nok. De organiserte seg og gikk til fysisk angrep på 42-åringen. En reporter filmet sammenkomsten og minuttene før angrepet gjennom en drone.

- Hvis myndighetene ikke ønsker å gjøre noe, eller ikke kan gjøre noe, må vi gå sammen og ordne opp i dette. Vi skal ikke lynsje ham, for det høres ikke bra ut, men vi skal gi ham en lærepenge, sier en mann i en av direktesendingene fra fredag kveld.

Noen timer senere ble 42-åringen fraktet til sykehus og lagt i koma, mens politiet vokter rommet hans. Tilstanden skal være stabil.

- Han er i koma og har fått en alvorlig hjerneskade. Han er lammet, opplyste det russiske konsulatet lørdag kveld til Sputnik News.

Hans tidligere arbeidsgiver Aquaworld har sendt ut en pressemelding hvor selskapet opplyser at mannen ble avskjediget i november 2015 på grunn av sin aggressive oppførsel.

Myndighetene i Mexico ønsker å deportere russeren til Russland, melder Reuters.