Trådløs lyd til hjemmet

Del på Facebook Del på Twitter

Hos Spaceworld Soundgarden finner du flere av markedets beste høyttalere, og som eksperter kan du stole på at du vil finne produktet som passer deg i butikk eller på SWSG.no. Her er fire svært gode produkter plukket av høyttalereksperten til deg som er ute etter trådløse høyttalere i sommer:





Omni-høyttalerene fra Harman Kardon gir deg mye for pengene. Til en relativt lav pris får du trådløs lyd som du styrer via mobilen eller nettbrettet. Her snakker vi om et multisystem av høy kvalitet med tre forskjellige høyttalere, lydplanke og adapterboks slik at du kan utvide anlegget og få lydopplevelser som passer enhver anledning.

Enhetene kan styres både via bluetooth og wifi og er svært enkle å betjene. Med flere høyttalere koblet sammen kan du spille forskjellig musikk i forskjellige soner, eller sammenkoble enhetene og spille samme musikken i alle soner. Hos Spaceworld Soundgarden finner du Omni-høyttalerne i tre forskjellige størrelser.

Sjekk ut produktene her.

Fra selskapet som har det mest respekterte navnet i lydbransjen, får du SoundTouch - et trådløst system med klar kvalitetslyd som fyller rommet.

Bose SoundTouch er en hel produktserie med musikksystemer, utendørshøyttalere og hjemmekino. Det kobles opp mot ditt wifi-nettverk, og lar deg enkelt spille musikk fra tjenester som Spotify og Deezer, radiokanaler på nett og fra ditt eget musikkbibliotek. Bose SoundTouch støtter også bluetooth, noe som gjør at du kan spille musikk fra enda flere kilder.

Ved hjelp av forhåndsdefinerte favorittinnstillinger kan du sette på musikk fra din mobiltelefon eller systemets fjernkontroll bare med et enkelt tastetrykk.

Sjekk ut produktene her.

EC Living





EC Living er norsk lydkvalitet på sitt beste. Norske Electrocompaniet har laget et trådløst multiromsystem som kombinerer høyttaler, forsterker og trådløs avspiller i en og samme enhet. En høyttaler kan brukes alene, du kan plassere en i hvert rom for å spille favorittmusikken din i hele boligen eller kombineres med en ekstra høyttaler i samme rom for å få stereolyd.

Med optisk og coax-inngang kan også høyttaleren benyttes sammen med TV og annet lydutstyr.





EC Living har utskiftbart stofftrekk og bunnstriper som gjør at du enkelt kan tilpasse utseende til din smak. Perfekt for deg som i tillegg til god lyd er opptatt av godt og personlig design.









Golden Phantom er en revolusjon innen lyd. Høyttaleren innehar helt ny patentert teknologi skapt av Devialets ingeniører, og nettsiden Lydogbilde.no omtaler høyttaleren som en «ekstrem digitalhøyttaler».

Dette er trådløse musikksystemet er altså for deg som er ute etter å legge en god del penger i vanvittig bra lyd.





Høyttaleren har en ytelse som er fantastisk selv om du bruker den alene, men med to eller flere høyttalere vil du få en «hypnotiserende» lydopplevelse.







Sjekk ut produktene her. Golden Phantom er alltid i utvikling, og de nyeste funksjonene og forbedret ytelse vil du hele tiden få gjennom gratis oppdateringer av systemet.

Se flere trådløse lydsystemer hos Spaceworld Soundgarden. Klikk her!