Tabu at menn mister lysten

Del på Facebook Del på Twitter

Testosteronnivået hos alle menn begynner å synke i 30-40 årene. Dette kan føre til at man kjenner seg mindre manndig, får mindre energi, utholdenhet og lyst. Maxulin er et spesialtilpasset kosttilskudd for menn, som skal redusere de negative konsekvensene som følger av et lavere testosteronnivå. Responsen har ikke uteblitt!

Kan jevnlig inntak av Maxulin® gi mer lyst og -glede?

En dobbelt-blinded, randomisert, placebo kontrollert studie på 60 friske menn viste nettopp dette. Gruppen som fikk 600 mg Testofen® hver dag over en 6 ukers periode hadde en signifikant økt lys og tilfredstillelse knyttet til sex enn gruppen som fikk placebo. Maxulin® inneholder samme mengde dagsdose Testofen® som ble brukt under studiene.

Klikk her for å kjøpe Maxulin® med 50% rabatt.

Tabu at menn mister lyst

– Det at menn får mindre lyst etter hvert som de blir eldre er vanligere enn man tror. Det kan potensielt bli et problem i parforholdet fordi vi som regel forventer at menn skal ha lyst på sex til enhver tid. Når mannen avviser eller unngår å gjøre tilnærmelser kan det derfor føles sårende for begge parter», forteller Nina Angell som er markedssjef for Maxulin®

Det er alltid hyggelig å motta tilbakemeldinger fra brukere som opplever at samlivet har fått en hyggelig «oppsving» etter å ha innført Maxulin® i sin daglige rutine.

Klikk her for å kjøpe Maxulin® med 50% rabatt.