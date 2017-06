Ta feriebilder som en proff med mobilkamera

Her er landskapsfotografens 13 beste tips.

Del på Facebook Del på Twitter

Det er ikke lenger nødvendig å bære rundt på et stort kamera for å ta vakre bilder i naturen. Den anerkjente landskapsfotografen Arild Heitmann har tretten tips til hvordan du kan ta eventyraktige bilder med mobiltelefon.

– Kvaliteten på mobilkameraene blir stadig bedre og i dag er det faktisk mulig å ta bilder av profesjonell kvalitet med mobilen. Det siste halvåret har jeg jobbet med Huawei P10 og brukt det som et redskap på mine mange utflukter i Nord-Norge, sier Heitmann.

1. Tenk enkelt



Ikke inkluder for mange elementer i bildet. Det blir ofte rotete og uoversiktlig. Ofte kan det være nok med 2 elementer som balanserer hverandre.

2. Ikke glem forgrunnen

En interessant forgrunn kan løfte et bilde flere hakk. Bruk tid på å finne en interessant forgrunn.

3. Gå nært og lavt

Det er fascinerende å gå ned på bakkenivå og jakte etter interessante vinkler. Ofte kan man finne fantastiske refleksjoner i bittesmå sølepytter. Slik som i dette bildet fra Reine i Lofoten.

4. Halvlang lukkertid



Ved å bruke lysmalingsfunksjonen i kamera kan man ta bilder med litt lenger lukkertid. Dette kan skape en fin dynamikk i bilder av bølger og rennende vann. En forgrunn av rennende vann slår sjeldent feil.

5. Let etter linjer og kurver

Overalt er det mulig å finne linjer og s-kurver som er ekstremt effektive for å lede blikket inn i bildet. Det blir en naturlig balanse i bildet som er veldig behagelig.

6. Panorama

Panoramafunksjonen er ypperlig når man har et stort og mektig landskap foran seg og man ikke klarer å fange alt i ett bilde.

7. Mennesker



Inkluder personer for å gi skala og interessepunkt i bildet. Ofte kan en tom forgrunn vekkes til live gjennom å inkludere en person. Ha alltid dette i bakhodet.

8. Tenk på fargekontrast

Det er utrolig effektivt å ha et kaldt og et varmt element i et bilde. Jeg leter ofte etter kalde forgrunner med en varm bakgrunn. Dette skaper balanse og harmoni.

9. Skap «wow-faktor»

I situasjoner med stor kontrast mellom høylys- og skyggepartier er det ofte lurt å bruke HDR-funksjonen. Dette gir mer detaljer i skygger og høylys, og gir ofte bilder med høy «wow-faktor».

10. Bruk lyset

Lyset er som regel på sitt mest intense rundt soloppgang eller solnedgang. Ta bilder mot lyset for drama og kraft, mens du ved å ta bilder med lyset i ryggen får mer ro og harmoni. Så husk å snu deg rundt når du tar bilder av den vakre solnedgangen.

11. Stativ

Bruk stativ ved lengre lukkertider. Du kan oppnå forbløffende resultat ved å ha mobilen på et stativ når du tar bilder av rennende vann eller bølger.

12. Ta mobilen med ut i mørket

Med nattfunksjonen kan du ta bilder som man tidligere bare kunne drømme om. Støynivået holdes under kontroll og resultatene kan bli forbløffende. Nå er det faktisk mulig å ta bilder av nordlys med mobilen!

13. RAW-format

Ta bildene i RAW-format (Pro-modus på P10) for optimalt resultat. Dette krever at du redigerer bildene i etterkant. Jeg anbefaler apper som Lightroom Mobile og Snapseed.

Vil du lese mer om Huawai P10 sine funksjoner?

Klikk her.