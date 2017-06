Slik velger du rett hodetelefon til ferien

Del på Facebook Del på Twitter

I takt med økt salg av hodetelefoner, har også variantene blitt mange. I dag kan du finne hodetelefoner til nesten hvilket som helst behov. Den siste trenden er trådløse hodetelefoner. Først kom klokkene, nå har også proppene blitt trådløse.

Spaceworld Soundgarden tilbyr Norges bredeste utvalg av hodetelefoner, og har derfor akkurat det du trenger denne sommerferien. Her har vi plukket ut det beste av de beste:





Som en av de første aktørene som leverte hodetelefoner med støydemping, har Bose kommet langt i utviklingen av denne typen produkter. Deres trådløse variant QC35 er den beste Bose-hodetelefonen til nå. Med bransjeledende støyreduksjon og førsteklasses lyd er dette hodetelefonen for deg som er opptatt av god kvalitet. QC35 er kåret til beste støyreduserende hodetelefon i 2016/2017 av Lydogbilde.no. Sjekk ut produktet her.









Jaybird X3 er et must for deg som elsker å trene og samtidig lytte til musikk. Ikke bare har disse sportsproppene god passform og bra lyd, de er også svettesikre og ergonomisk tilpasset slik at de sitter som støpt i øret når du trener. Størrelsen gjør at du også kan bruke proppene under en hjelm uten at det blir ukomfortabelt.

Med Mysound-appen kan du lagre din egen profil og tilpasse lyden. Slik vil du alltid få din foretrukne innstilling både når du trener eller sitter på bussen. Sjekk ut produktet her.

For lydentusiasten





Her snakker vi presisjon, kraft og detaljer. Bang & Olufsens Beoplay H9 er hodetelefonen for deg som er over gjennomsnittet opptatt av gode lydopplevelser. Dette er et kostbart, men imponerende produkt. Beoplay H9 er selvfølgelig trådløs om du vil, og har en støyreduserende funksjon. Du styrer musikken via aluminiumsplaten på øreklokken, som også fungerer selv om du har på deg hansker. Beoplay H9 var best i test hos Tek.no høsten 2016. Sjekk ut produktet her.





AKG N60 NC ble kåret til beste trådløse hodetelefon av EISA (European Imaging and Sound Association) i 2015/2016. Den er både kompakt og med støyreduksjon, noe som gjør den til en perfekt følgesvenn på reisen. Spar en tusenlapp dersom du kjøper produktet på Spaceworld Soundgarden akkurat nå. Sjekk ut produktet her.





Du vil ikke «ruinere» deg på å kjøpe nye hodetelefoner, men samtidig er du opptatt av kvalitet. Da anbefales JBL 100 trådløse propper. Hodetelefonen kommer med seks forskjellige øretupper slik at proppene skal passe perfekt til akkurat dine ører, og sitte godt slik at du kan bruke dem på trening og aktiviteter. Denne hodetelefonen gir deg både trådløs lyd med høy kvalitet, og muligheten til å ha telefonsamtaler når du er på farten. JBL 100 får du til redusert pris hos Spaceworld Soundgarden.





Markedets bredeste utvalg

Spaceworld Soungarden gir deg det beste innen hodetelefoner. Du finner produkter som passer til trening, gaming, med og uten støydemping, med og uten kabel, propper, «on-ear» og «around-ear».

Med priser fra 150 kroner og helt opp til 10 000 kroner, finner du produkter som passer til alle lommebøker. Kanskje du unner deg et par hodetelefoner med ekstra høy kvalitet nå som feriepengene kommer. Da er produktene nevnt over gode kjøp.