Slik blir mobilen din beste reisekamerat

Høstferien nærmer seg med stormskritt, og stadig flere legger turen til utlandet eller rømmer til fjells. Her er fire tips for hvordan du får den optimale reisen ved hjelp av mobilen, enten du skal til København eller på hytta.

Alle reisendes mareritt

Enten du er på flyet, en mellomlanding eller ute og utforsker ukjent terreng, er det en beskjed som aldri er velkommen: Mobilbatteriet er snart tomt. Det betyr ingen bilder i solnedgangen og ingen musikk de neste timene på flyet – men dette går det heldigvis an å forhindre. En funksjon ved Huawei P10 er at mobilen kan automatisk skrues av og på etter klokkeslett. Da slipper du at telefonen bruker opp strømmen i mens du sover – en funksjon du ikke finner i noen andre telefoner. I tillegg kommer telefonen med ultra batterisparingsmodus, som gjør at batteriet varer lenger. Og om alt håp er ute finnes Supercharge; en lader som lever opp til navnet sitt. I løpet av kun 30 minutter får du ladet telefonen nok til at den varer dagen ut.

Reis som en lokal

Mange drømmer om en ferie hvor de kan oppleve destinasjonen som lokalbefolkningen. Et smart triks er å gjøre litt research i forkant av ferien og stedfeste de plassene du ønsker å besøke på mobilkartet. Lunsjbaren en kollega tipset deg om, den lille nisjebutikken i en bakgate eller det beste utsiktspunktet blir derfor lettere å finne på kartet.

Hva er ferie uten bilder

Leica-kameraet på Huawei P10 sørger for at du får fanget de minnerike opplevelsene på reisen med god kvalitet. I kamerafunksjonene kan du stille inn lukker, blender, ISO og ta bilder i RAW-format. Med et mobilkamera i lomma er det derfor ingen grunn til å bære rundt på et tungt speilreflekskamera for å ta gode bilder. Er dere på jakt etter det perfekte gruppebilde, sørger selvutløseren for god kvalitet og gir seg ikke før bilde er blitt skarpt.

Telefonen har også god lagringsplass, slik at har mulighet til å bevare minnene i bildegalleriet uten å slette favoritt-appen.

Musikk til turen

God lagringsplass er avgjørende for å ha det perfekte lydsporet på reisen, enten det gjelder spillelister, podkaster eller lydbøker. Jack-kontakten kommer med mye lyd, slik at du enkelt kan blokkere ut duren av flymotoren eller høylytte turister. Telefonen lar deg velge hvilke funksjoner hodetelefonknappene skal ha, og kan tilpasses dine behov.

Et siste tips for en god start på ferien er å laste ned spillelistene, lydboken eller podkastene slik at de er tilgjengelige når du er offline. Da er du garantert underholdning, uansett hva nettverkshastigheten viser i topplinjen på telefonen. God tur!