Nå kommer Bugatti Chiron til Oslo

Årets Oslo Motor Show ligger an til å bli det råeste noensinne.

Hvis du er elsker lekre biler og fartsmonstre, er det bare å krysse av den siste helgen i oktober i kalenderen først som sist.



Oslo Motor Show kan nemlig skilte med et program som vil ta pusten fra alle motorfrelste.

Første gang i Norge - Bugatti Chiron

Det største trekkplasteret er vidunderet Bugatti Chiron, som tidligere i høst ble klokket inn på utrolige 42 sekunder på 0-400-0. Altså fra null til 400 kilometer i timen og ned til null igjen.

Bragden ble gjort av selveste Juan Pablo Montaya, som kjørte en strekning på 3,2 kilometer i løpet av de 42 sekundene.

Bugatti Chiron har 1500 hestekrefter og en toppfart på 460 km/t. Investoren Arne Fredly er den glade eieren av et av de totalt 500 eksemplarene som skal produseres, og i et intervju med Bilnorge har han anslått at bilen vil koste ham rundt 50 millioner kroner dersom han tar den inn til Norge.

Bugatti Chiron er oppkalt etter den monegaskiske racerføreren Louis Chiron. 0-100 km/t går unna på 2,4 sekunder.

Show med Petter Solberg

Oslo Motor Show er Norges største møteplass for motor- og bilfrelste, hvor motorentusiaster kan oppleve sjeldne og unike kjøretøy som aldri har blitt vist i Norge før. I fjor var det nesten 41.000 som tok turen til messen i Lillestrøm.

- Jeg blir bare stoltere og stoltere etter hvert som detaljene faller på plass. I år synes jeg vi overgår oss selv. Programmet vil styrke vår posisjon som landets ledende motor-evenement. 2017-utstillingen blir en motorfest Norge aldri har sett maken til, sier messegeneral Tommy Larssen.

Et av høydepunktene på årets messe er oppvisningsshowet til Petter Solberg på racingbanen bak messehallene på Lillestrøm. Den norske rallykongen har også med seg teamkollega Johan Kristoffersson, som ble årets individuelle verdensmester i rallycross. Du kan møte begge stjernene på Lunas stand på Oslo Motor Show.

I tillegg skal Andreas Bakkerud vise frem konkurransebilen sin på standen til Sonax. Her har du mulighet til å få både autograf og en skikkelig titt på bilen han konkurrerer med på rallycrossbanen.

På Oslo Motor Show kan du møte rallystjernene Petter Solberg, Johan Kristoffersson (til venstre) og Andreas Bakkerud (til høyre).

Biler og sykler du aldri har sett før

Grunnoppskriften som har gjort Oslo Motor Show til Norges mest besøkte publikummesse, er fortsatt intakt.

Det vil si at alle kategoriene innenfor amcar, streetcar, classic, motorsport, motorsykler og lastebiler er byttet ut med nye kjøretøy som publikum ikke har sett tidligere.

Av andre spennende aktiviteter under Oslo Motor Show fra 27. til 29. oktober kan vi nevne stand med den tidligere racerbilsjåføren Prinz Leopold von Bayern, utendørsshow med premieutdeling, nyheten utstilling av stance cars, stand med det fantastiske bygget til John D’Agostino, gokart og aktiviteter for barn og ungdom.



Hele det fyldige programmet finner du på hjemmesiden til Oslo Motor Show