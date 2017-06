Nå kan du prøvekjøre de feteste Harley-Davidson-syklene

Del på Facebook Del på Twitter

Som en av ytterst få motorsykkelforhandlere i Norge tilbyr Harley-Davidson gratis prøvekjøring av sykler.

- For mange kunder som vurderer å kjøpe seg ny sykkel, er det en stor fordel å kunne prøvekjøre for å unngå å kjøpe «feil» sykkel. Står en touringsykkel på ønskelisten til over 400.000 kroner, er det også fint å kunne ha med sin kjære på en luftetur, sier Rolf Kåre Valderhaug, salgssjef i Harley-Davidson Oslo.

Velg mellom de mest populære modellene

Å bestille prøvetime på en Harley-Davidson er gjort på et blunk. Du klikker deg inn på denne siden, velger ønsket modell og forhandler og fyller ut noen få linjer med opplysninger. Deretter vil du bli kontaktet av en forhandler som du avtaler tid og sted for prøvekjøringen med.

Det er ingen forpliktelser eller utgifter knyttet til prøvekjøringen.

- Vi har modeller i alle Harley-Davidson-familiene, fra Street med den nye Street Rod 750, til Touringmodellen Ultra Limited, forteller Valderhaug.

Den nye modellen Street Rod 750 er en av Harley-syklene du kan pørvekjøre.

Du finner også populære sykler som Iron 883, Breakout og Street Glide blant modellene du kan prøvekjøre. Prismessig er også spekteret bredt, fra den billige XG750 Street til FLHTK Ultra Limited i øverste prisklasse.



- Vi setter opp 30 minutter til selve kjøringen, men tilpasser om det er behov for en litt lengre tur med kanskje to på, fortsetter Valderhaug.

Du får grundig og kyndig veiledning

Enkelte Harley-Davidson-forhandlere tilbyr også i blant prøvekjøring under kyndig veiledning for dem som ikke har førerkort. Alle som ønsker det, får også en grundig forklaring av utstyr og egenskaper for de ulike modellene.

- Som Harley-Davidson forhandler mener vi det er viktig å sette av ressurser til veiledning. Det er en viktig service overfor kundene, og vi får mange positive tilbakemeldinger, avslutter Valderhaug.